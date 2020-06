Naples neutralise l'Inter et file en finale

?CIRO THE L E G E N D ? pic.twitter.com/XkT6vp2xbG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 13, 2020

Ospina - Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj - Zielinski, Demme, Elmas (F.Ruiz, 65e) - Politano (Callejón, 65e), Mertens (Milik, 75e), Insigne. Entraîneur : Antonio Conte.

Internazionale (3-5-2) : Handanovič - Skriniar, de Vrij (Ranocchia, 88e), Bastoni - Candreva (Moses, 73e), Brozovic, Barella, Young (Biraghi, 75e), Eriksen (Sensi, 88e) - Lukaku, L.Martinez (A.Sánchez, 72e). Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Gloire au Dries.À chaque rentrée son héros. Sans cartable sur le dos mais avec un plat du pied toujours aussi affûté, Dries Mertens a fait coup triple samedi soir en devenant le meilleur buteur de l'histoire du Napoli avec 122 buts, en égalisant juste avant la pause et en qualifiant ainsi le club napolitain pour sa première finale de Coupe d'Italie depuis 2014 (1-1). Dans un San Paolo silencieux, c'est pourtant l'Inter qui a frappé la première, Eriksen trompant Ospina en frappant directement un corner (0-1, 2).Le but du danois a alors placé les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux manches et Lukaku, malheureux de la tête (32e), n'est pas passé loin de doubler la mise, tout comme Antonio Candreva, qui a buté sur Ospina (40). Naples a finalement réagi en contre grâce à un dégagement de son gardien colombien et Mertens, parfaitement servi par Lorenzo Insigne, n'a eu qu'à assurer (1-1, 41). En seconde période, les locaux ont ensuite accéléré, mais Insigne n'a pas réussi à tromper Handanovič (49). Piquée, l'Inter s'est quand même rebiffée. Pas de problème, Ospina a continué à tenir la baraque et Naples retrouvera la Juve en finale.Juve-Naples à l'Olimpico : on appelle ça un délice.