Le président De Laurentiis redoute la mafia pour la rénovation du stade Maradona

Maradona et la mafia napolitaine ? Et puis quoi encore...Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, s'est exprimé en conférence de presse ce lundi sur la rénovation du Stade Diego Armando Maradona. Désireux de construire un stade plus moderne et plus attirant, le dirigeant napolitain doit faire face à plusieurs contraintes et notamment celle de la mafia., a exprimé l'entrepreneur.Reçu par le maire de Naples, Gaetano Manfredi, De Laurentiis s'est voulu optimiste sur ces ambitions :. Avec quelques mises en garde, cependant, pour l'édile, en place depuis octobre 2021 :Il conclut en affirmant qu'il souhaite faire bouger les choses :Simple coïncidence ou métaphore, la représentation symbolique de la mafia italienne est justement la pieuvre. Et même décapitée, l'animal conserve un bon nombre de ses tentacules en activité.