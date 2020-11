Naples va jouer avec un maillot spécial

TB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De quoi donner des ailes au Napoli.Le club napolitain va rendre un nouvel hommage à son icône, Diego Maradona, lors de la réception de l'AS Roma. Les joueurs de Gennaro Gattuso troqueront en effet leur habituelle tunique bleue pour un maillot aux rayures bleues et blanches, rappelant la tunique de l’Argentine. Coup du sort, ce maillot a été pensé il y a un an, avant le décès d’, pour lui rappeler, écrit le club dans un communiqué.Pur hasard, la tunique (et quatrième kit de la saison 2020-2021) devait en plus être présentée lors de la neuvième journée de Serie A au stade Diego Armando Maradona , conclut le club.Diego a encore quelques surprises dans son sac.