Naples en démonstration

Naples (4-2-3-1) : Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui - Fabian Ruiz, Lobotka - Lozano, Zieliński, Insigne - Mertens. Entraîneur : Luciano Spalletti.



Lazio (4-3-3) : Reina - Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj - Milinković-Savić, Cataldi, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Entraîneur : Maurizio Sarri.

Un véritable récital.Le Napoli de Luciano Spalletti a rendu l'une de ses plus belles copies de la saison en collant une gifle à une pâle Lazio (4-0) au stade Diego Armando Maradona.Habitués à malmener leschez eux depuis près de vingt ans, lesdémarrent fort en ouvrant le score d'une frappe au cœur de la surface signée Piotr Zieliński. L'avant-goût du récital napolitain qui aura pour chef d'orchestre Dries Mertens. Titularisé en pointe, le Belge marche sur l'eau et double la mise dans la foulée en feintant son vis-à-vis avant de crucifier Pepe Reina. La Lazio réagit un peu timidement, même si Francesco Acerbi touche la transversale, et va s'incliner de nouveau sur une frappe chirurgicale de Mertens en pleine lucarne juste avant la demi-heure de jeuAu-delà des buts, la démonstration collective du Napoli est totale et, en face, la Lazio donne le sentiment de ne pas boxer dans la même catégorie. Dans le temps additionnel, au bout d'une énorme phase de conservation, Fabián Ruiz nettoie une dernière fois les filets de Reina et scelle le large succès napolitain. Contrairement au Milan qui a chuté une deuxième fois de suite face à Sassuolo, Naples reprend sa marche en avant et trône désormais seul en tête de la Serie A.