Naples s'impose dans la douleur

Naples (4-3-3) : Ospina - Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj - Ruiz, Lobotka, Zieliński - Callejón, Milik, Insigne. Entraîneur : Gattuso.



Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli - Müldür, Marlon, Ferrari, Rogério - Magnanelli, Locatelli - Berardi, Đuričić, Traorè - Caputo. Entraîneur : De Zerbi.

Un but d'Hysaj, c'est plus que rare.Ça n'était même arrivé qu'à deux reprises, avant ce samedi : une fois avec Empoli en deuxième division italienne en 2014, une autre avec la sélection d'Albanie en 2019 et jamais en Serie A. Alors, autant que la réalisation qu'il a inscrite dès la huitième minute serve à quelque chose. En l’occurrence, elle a permis à Naples de s'imposer lors de la 36journée et de garder le contact avec le Top 6 au classement (un point de retard sur Milan, deux sur la Roma).Pourtant, Đuričić a bien failli tout faire foirer. Après des occasions pour Koulibaly et Zieliński ou des arrêts pour Consigli (qui a aussi vu son poteau repousser une tentative de Politano), le Serbe a fait trembler les filets d'Ospina. Mais ses deux pions ont été refusés pour hors-jeu, tandis que le gardien a sorti de jolies parades. Dur à digérer pour les visiteurs, qui n'ont vraiment pas démérité (malgré un nombre d’opportunités largement en faveur des favoris) et qui quittent San Paolo avec une défaite dans les chaussettes. Surtout que les cages napolitaines ont encore vibré pour rien dans le second acte, Caputo faisant les frais d'une position illicite de Berardi et... Berardi faisant les frais d'une position illicite de Caputo. Pire, ils ont encaissé le break signé Allan dans le temps additionnel.Ou comment un 1-4 peut se transformer en 2-0, grâce à la VAR.