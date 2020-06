Naples fait le boulot à Vérone

Hellas Vérone (3-4-2-1) : Silvestri - Rrahmani, Kumbulla, Empereur - Faraoni, Amrabat (Stępiński, 84e), Veloso, Lazović (Dimarco, 84e) - Zaccagni (Salcedo, 70e), Verre (Pessina, 77e) - Di Carmine (Pazzini, 70e). Entraîneur : Ivan Jurić.



Naples (4-3-3) : Ospina - Di Lorenzo, Maksimović, Koulibaly, Hysaj (Ghoulam, 67e) - Allan (Ruiz, 67e), Demme (Lobotka, 72e), Zieliński - Politano (Lozano, 84e), Milik (Mertens, 72e), Insigne. Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Le point fort de Naples ? Incontestablement les corners.Une semaine après son titre en Coupe d'Italie , le Napoli renouait avec la Serie A, ce mardi, sur la pelouse du Hellas Vérone. Un retour réussi, avec cette victoire pleine de sérieux (0-2).L'entame de match est cadenassée, et il faut attendre la 22minute pour voir la première vraie occasion du match, pour les locaux. Mais quelle occasion ! Seul à moins de trois mètres de la cage napolitaine, Valerio Verre trouve le moyen de mettre sa tête au-dessus du but. Incompréhensible. Son partenaire Samuel Di Carmine n'a pas plus de réussite quelques instants plus tard face à Ospina (29). En face, il suffit d'un corner pour faire mouche. Invisible jusque-là, Arkadiusz Milik profite de la patte gauche de Politano pour placer une belle tête croisée (0-1, 38).À peine l'engagement donné en seconde mi-temps qu'Allan se présente déjà dans la surface adverse, mais manque l'occasion de faire le break (46). Le Brésilien va d'ailleurs un temps s'en vouloir lorsque Davide Faraoni trouve la faille un quart d'heure plus tard, mais sa tête est finalement refusée pour une main au départ de l'action (61). Derrière ? Plus rien ou presque. Jusqu'à un nouveau corner botté par Ghoulam et qui atterrit sur la tête d'Hirving Lozano, qui creuse un écart définitif (0-2, 90). Sixième, le Napoli reste bien placé dans la course à l'Europe, quatre points devant son adversaire du jour.Hélas Vérone !