Naples et la Fiorentina se quittent sur un nul sans but

Fiorentina (4-3-3) : Gollini - Biraghi (Terzić, 80e), Quarta (Igor, 69e), Milenković, Dodô - Barák, Amrabat, Bonaventura (Maleh, 68e) - Sottil (Saponara, 80e), Jović, Ikoné (Kouamé, 59e). Entraîneur : Italiano.



Naples (4-3-3) : Meret - Rui, Rrahmani, Kim, Di Lorenzo - Anguissa, Lobotka (Ndombele, 78e), Zieliński (Elmas, 61e) - Kvaratskhelia (Raspadori, 61e), Osimhen (Simeone, 78e), Lozano (Politano, 71e). Entraîneur : Spalletti.

43minute, au stade Artemio-Franchi.Osimhen croit marquer un but important en faveur de Naples, qui se déplace sur le terrain de la Fiorentina pour le compte de la troisième journée de Serie A. Malheureusement pour lui et ses partenaires, sa réalisation est refusée pour une position d'hors-jeu. Et le verrou florentin ne sautera pas, pas davantage que le napolitain. Résultat : un 0-0 un poil frustrant, avec peu de frappes cadrées et des occasions plus rares que ce que cette affiche avait promis.Juste après la pause, Lozano a lui aussi eu l'occasion d'ouvrir le score de la tête… À côté. Qu'un vainqueur soit désigné aurait de toute façon été cruel, tant les débats entre les deux équipes ont été équilibrés. Ces dernières conservent donc leur invincibilité en ce début de saison, et les visiteurs restent même en tête du classement (à égalité de points avec cinq autres clubs, comme Milan et les deux romains).Difficile de faire plus serré.