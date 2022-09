Naples entourloupe Milan

Inférieur collectivement au Milan, Naples a roulé sur le Diavolo en assurant derrière, comme en faisant démonstration d'un réalisme impressionnant devant. Les Partenopei signent une victoire majeure (1-2), qui les propulse en tête de la Serie A.

Le diable au corps

Giovanni et Campanie

AC Milan (4-2-3-1) :Maignan - Calabria (Dest, 46e), Kjær (Kalulu, 46e), Tomori, Hernández - Tonali, Bennacer - Saelemaekers (Messias, 66e), De Ketelaere (Adli, 82e) , Krunić (Diaz, 66e) - Giroud. Entraîneur : Stefano Pioli.



SSC Napoli (4-3-3) : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (Olivera, 90e) - Anguissa, Lobotka, Zieliński (Elmas, 87e) - Politano (Zerbin, 66e), Raspadori(Simeone, 67e), Kvaratskhelia (Ndombele, 87e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

Ils ne sont pas toujours les plus impressionnants. Encore moins les plus flamboyants. Ce Napoli-là ne brille plus comme il avait jadis pu le faire du temps des années Sarri. Mais il sait s'y prendre. Encaisser les coups aux bons moments. En distribuer, quand l'adversaire fait l'erreur d'abaisser sa garde. Ce dimanche, Milan, souvent brillant collectivement, a failli deux fois derrière. Et finit sa soirée avec autant de balles dans le buffet.Hyper convaincant en ce début de Serie A, Milan ne change strictement rien à ses bonnes habitudes. Leimprime son pressing furieux à un Napoli pressurisé, alors que Tonali et De Ketelaere sèment sans cesse la zizanie entre les lignes. À la réception d'une superbe passe masquée de Krunić dans la surface, Giroud pense fort logiquement ouvrir le score, mais le puissant tir du Français est joliment dévié du bout du gant par Meret. Nettement dominé, Naples ne crée pas grand-chose, à l'image de Kvaratskhelia, muselé avec autorité par un Calabria impérial dans le un-contre-un. Compacts derrière, lesont néanmoins au moins le mérite de bien défendre et parviennent la pause venue à garder leur cage inviolée.Naples retrouve des crocs et de l'audace en début de second acte. Un cran plus haut, lesfont enfin douter Milan derrière. Kvaratskhelia a soudainement retrouvé ses jambes, alors que le Géorgien enrhume Dest d'un long crochet intérieur. De quoi forcer le défenseur lombard à faire faute et offrir un penalty aux gars de Spalletti. Politano transforme l'offrande, et les Rouge et Noir sont désormais forcés de galoper après le score. Pas de quoi faire flipper les Milanais, surtout le trio De Ketelaere-Hernández-Giroud. Lancé comme un train en marche par le Belge sur son côté gauche, le frangin de Lucas sert Giroud dans la surface, qui conclut d'un plat du pied gauche en première intention. Une remarquable action collective, mais Naples va encore une fois répondre avec ses individualités. Fraîchement entré en jeu, Giovanni Simeone profite d'un excellent centre de Mario Rui pour tromper Maignan, d'une tête parfaitement placée. Menés contre le cours du jeu, lesne cesseront jamais de se projeter offensivement, mais Kalulu, seul face à la cage, tape la barre en toute fin de rencontre. En réussite, les Napolitains font le coup parfait à San Siro, et trônent désormais tout en haut de la Serie A.