Naples enfonce la Salernitana et met la pression sur l'AC Milan

Naples (4-2-3-1) : Meret - Di Lorenzo (Zanoli, 76e), Rrahmani, Jesus, Rui (Ghoulam,, 76e) - Ruíz (Politano, 64e), Lobotka - Lozano (Insigne, 46e), Zieliński, Elmas - Mertens (Osimhen, 64e). Entraîneur : Luciano Spalletti.



Salernitana (3-5-2) : Belec - Delli Carri, Veseli, Bogdan - Kechrida, Schiavone (Jaroszyński, 36e), Di Tacchio, Obi, Gagliolo - Bonazzoli (Simy (79e), Vergani (Rosso, 62e). Entraîneur : Stefano Colantuono.

Les autres résultats de l'après-midi :

On ne change pas une équipe qui gagne.Pour ce derby de Campanie, Luciano Spalletti a aligné le même onze que celui vainqueur à Bologne la semaine dernière. La concrétisation de la domination napolitaine arrive tout naturellement : sur un joli centre de Fabian Ruíz, Juan Jesus profite d'un cafouillage dans la défense pour inscrire le premier pion de la partiecontinuent leur balade dans leur jardin, mais leurs invités finissent par se montrer par l'intermédiaire de Bonazzoli, bien servi par Kechrida au point de penalty. Alors que lespensaient rejoindre le vestiaire bien heureux de ne plus être menés, ils sont punis d'un penalty concédé par Veseli, et transformé tout en maîtrise par le patron Dries MertensPas de temps à perdre en deuxième période : sur le premier corner obtenu, Mertens - encore lui - sert parfaitement Rrahmani qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but. Puis Veseli réussit un triplé inhabituel : deuxième penalty concédé pour une faute de main et carton rouge pour couronner un match qu'il aura vite envie d'oublier. C'est Insigne, entré à la mi-temps, qui enfonce le clou. Après ça, pas grand chose d'intéressant hormis le retour d'Osimhen après onze matchs sans jouer. Une chose est sûre, Naples avait besoin de ce résultat pour rester en vie dans la course au titre. En attendant le Milan-Juve de ce soir, les Napolitains prennent un point d'avance sur les, et la Salernitana est toujours dernière avec dix petits points.Certes, il y a eu beaucoup de buts, mais cette édition du derby de Campanie nous aura quand même offert moins de spectacle que l'historique match du 13 mai 1945 ...