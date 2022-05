Naples envoie le Genoa en Serie B pour la dernière d'Insigne

[LIVE - beIN SPORTS 1] ?? #SerieA En deux temps, Lorenzo Insigne double la mise pour Naples ! pic.twitter.com/P4ju9p0HCL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 15, 2022

Naples (4-2-3-1) : Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mário Rui (Ghoulam, 73e) - Zambo Anguissa (Demme, 83e), Ruiz (Lobotka, 73e) - Lozano, Mertens (Zieliński, 73e), Insigne (Elmas, 88e) - Osimhen. Entraîneur : Luciano Spalletti.



Genoa (4-3-2-1) : Sirigu - Hefti (Hernani, 56e), Bani, Østigård, Criscito - Badelj (Frendrup, 24e), Galdames (Melegoni, 74e) - Portanova (Ekuban, 56e), Amiri, Guðmundsson (Destro, 74e) - Yeboah. Entraîneur : Alexander Blessin.

LORENZO INSIGNE ! LO-REN-ZO IN-SI-GNE !Dans une atmosphère si spéciale, les 50 000 spectateurs du Diego Armando Maradona Stadium ont rendu un ultime hommage à leur légende. Le Monsieur à 432 apparitions sous la tunique bleue a réussi à transformer son penalty pour son dernier match à la maison . Le capitaine du Napoli s'est alors avancé sur le point de corner avant de s’allonger sur le ventre et de verser quelques larmes. Si à l’heure de jeu, la rencontre entre Naples et le Genoa pour le compte de la 37journée de la Serie A était déjà pliée, c’est surtout une si belle histoire qui venait de prendre fin.La boucle est bouclée. Dominateurs dans tous les compartiments du jeu, les joueurs du Napoli se sont tranquillement imposés à la maison face au Genoa (3-0). Mais même si le coup de casque de Victor Osimhen sur une passe de Giovanni Di Lorenzo, qui permet aux siens de prendre l’avantage en première période, était sublime, le plus beau moment de la rencontre est arrivé en seconde période. Insigne a réussi à marquer le but du break en remportant son duel face à Sirigu et signe là sa 122réalisation avec l’écurie italienne. Six de plus que Diego Maradona. En fin de partie, Lobotka vient participer à la fête et trouve le chemin des filets à la suite d’une belle chevauché. De l'autre côté, le Genoa est officiellement relégué.Belle journée pour partir. Ou pour mourir. Tout dépend de quel côté vous êtes.