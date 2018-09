Naples cale à Belgrade, le Lokomotiv tombe à Galatasaray

À la mi-temps, Bruges ne perd pas et c’est peut-être bien la surprise de ces 45 premières minutes. Mieux encore, lessont parvenus à inquiéter Roman Bürki, tant par l’entremise de Vossen que de Groeneveld. Heureusement, le BvB peut compter sur un Marco Reus des grands soirs pour empêcher le FCB d’ouvrir le score et rappeler qu’il reste le favori de la partie. Et surtout, sur Cristian Pulisic. Le jour de ses vingt ans, l’Américain contre la relance d’un défenseur brugeois et parvient à lober Karlo Letica. Un peu de chance, un peu de talent, mais finalement, ça fait trois points dans la musette.Pour son retour en C1, l’Étoile rouge avait une tactique simple : ne pas encaisser. Mission accomplie. En dépit des assaut napolitains, la défense serbe est restée sereine, à défaut d’offrir au public du Marakana une petite occasion de but à se mettre sous la dent. Mario Rui est omniprésent, mais c’est bien Callejón qui se procure la plus grosse occasion (67) en frappant dans le but vide... avant que Rodić ne sauve le ballon sur sa ligne. Zvezda réalise la belle opération du soir face à une équipe candidate aux huitièmes.Cueillis à froid par les locaux après un récital en solo de Garry Rodrigues (9), le Lokomotiv Moscou montre qu’il n’est pas venu faire de la figuration dans le chaudron d’Istanbul. Mais les Russes viennent se heurter à un solide Fernando Muslera, dernier rempart d’une défense qui prend l’eau et peut s’estimer heureux de ne pas avoir craqué à la pause. Pas de bol, Eren Derdiyok vient faire le break sur coup franc direct (64). Fin de match tendue puisque Papa N’Diaye est expulsé en toute fin de rencontre pour un tacle dangereux sur Mirantchuk et qu’İnan tue le suspense sur penalty dans le temps additionnel. La prochaine fois, les Lokistes devront emmener la réussite dans leurs bagages. La domination ne suffit pas.Dès l’entame de la vingtième saison d’Iker Casillas en C1, Porto prend tranquillement les commandes de la rencontre et obtient même un penalty (13) à la suite d'une faute de main grossière signée Naldo dans la surface. Mais Alex Telles manque totalement sa frappe, et Fährmann parvient à dégager le ballon du poignet. Dommage, car ses partenaires ne parviennent pas à faire sauter le verrouen première mi-temps. Et peu après l’heure de jeu, c’est Breel Embolo qui remporte son duel avec Casillas, concluant ainsi une superbe contre-attaque initiée par Bentaleb après une perte de balle portugaise au milieu de terrain (64). Mais Porto a de la chance : Marega s’écroule dans la surface après avoir été effleuré par Sané : nouveau penalty. Cette fois-ci, Otavio frappe en force et prend Fährmann à contrepied (75). Schalke peut s’estimer heureux de s’en tirer avec un point, son premier de toute la saison.