Naples bat difficilement Brescia

Napoli (4-4-2) : Ospina - Di Lorenzo, Manolas, Maksimović, Ghoulam - Callejón, Allan, Ruiz, Zieliński - Mertens, Llorente. Entraîneur : Ancelotti.



Brescia (4-3-1-2) : Joronen - Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella - Bisoli, Tonali, Dessena - Špalek - Balotelli, Donnarumma. Entraîneur : Corini.

Premier but pour Balotelli, mais victoire pour le Napoli.Au San Paolo, les locaux ont en effet encaissé un pion de la tête sur corner de la part de l'ancien Niçois et Marseillais à vingt minutes du terme. Heureusement pour eux, ils ont pu compter sur une confortable avance : en première période, Mertens a rapidement ouvert le score de près grâce à un service de Callejón et Manolas a breaké dans le temps addtionnel (lui aussi sur corner).Mais tout n'a pas été facile pour le favori, qui a eu un mal fou à cadrer ses frappes et a perdu Maksimović sur blessure. Sa victoire lui permet néanmoins de rester dans le peloton de tête, avec une quatrième place et à six unités du leader interiste.En plus d'égaler l'Atalanta Bergame, troisième, au classement des meilleures attaques.