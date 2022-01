Naples assure contre la Samp, l’Atalanta cartonne l’Udinese

43

Sans trop forcer, mais sans vraiment briller non plus, lesont dominé une bien faible Sampdoria, ce dimanche au Stadio Diego Armando Maradona (1-0). Dominateurs de bout en bout, lesont dû attendre les derniers instants du premier acte et une superbe inspiration d’Andrea Petagna pour trouver la faille. Profitant d’un renvoi de la tête pour le moins aléatoire d’Andrea Ferrari, l’imposant attaquant italien a fait parler sa finesse, en marquant d’une reprise acrobatique à l’entrée des six mètres. Dries Mertens et Matteo Politano ont eu beau se démener par la suite, ni eux ni aucun de leurs coéquipiers ne sont parvenus à doubler la mise. Qu’importe, au fond, puisque David Ospina a passé une fin d’après-midi plutôt tranquille Luciano Spalletti pourra malgré tout déplorer la sortie sur blessure de Lorenzo Insigne (30), alors que la liste des absents est déjà assez longue comme cela à cause de la CAN et de la Covid-19, notamment (Kalidou Koulibaly, Piotr Zieliński, Victor Osimhen...).Au même moment, l’Atalanta n’a pas fait dans la dentelle sur le terrain d'une équipe de l'Udinese diminuée par de nombreux cas de Covid-19 (2-6). Grâce à une tête de Mario Pašalić, une frappe imparable de Luis Murielet un but opportuniste de Ruslan Malinovskyi, lacomptait même trois buts d’avance à la pause. Atout offensif numéro 1 de sa formation en l’absence de Duvan Zapata, blessé, Muriel a de nouveau fusillé le pauvre Daniele Padelli un peu plus tard. Nahuel Molinaet Betoont tenté d’adoucir la note, mais Joakim Mæhleet Matteo Pessinaont pris un malin plaisir à l’épicer encore davantage. Et voilà comment l'Atalanta fait oublier le carton de Sassuolo plus tôt dans la journée, qui a déroulé sur la pelouse d'Empoli (1-5) avec deux doublés de Giacomo Raspadori et Gianluca Scamacca.Au classement, Naples (3) et Bergame (4) continuent de se tirer la bourre juste derrière les deux clubs de Milan. Et quelque chose nous dit que l’explication risque de durer encore un moment.