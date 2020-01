L'Insigne du chef

Impliqué sur les deux buts napolitains lors du probant succès de l'équipe de Gennaro Gattuso face à la Juve, Lorenzo Insigne a sorti un match de patron. Une performance qui va donner de la confiance au capitaine des Partenopei, lui qui doit désormais lancer sa saison et permettre à son Napoli de retrouver un rang qui lui correspond.

Ça lui avait manqué, à Decibel Bellini. Il faut dire que cela faisait longtemps que le speaker napolitain, star absolue à Naples, n’avait pas eu l’occasion d’enflammer le San Paolo dans un grand rendez-vous. L'homme au micro d'argent a eu l’occasion de s’échauffer la voix, avant l’heure de jeu, et d'exploser une première fois lorsque Zielinski a poussé au fond des filets une frappe flottante de Lorenzo Insigne repoussée par Wojciech Szczesny. Et puis, à la 86minute, il a pu hurler de toute ses forces. «(le numéro 24 a marqué)» À chaque fois, le public du San Paolo a répondu «» , de plus en plus fort même au fil des relances de Bellini. La volée d’Insigne, qui a trompé le portier de la Juve, a terminé de sceller la première victoire napolitaine sur la Vieille Dame depuis quatre ans à domicile, en Serie A. Forcément un moment important, surtout dans une saison aussi chaotique.Sous la Curva Nord, quelques instants après avoir troué les filets turinois, Insigne savoure. Cela faisait depuis le 5 mai dernier, en championnat, qu'il n’avait pas trouvé le chemin des filets au San Paolo. Une éternité pour le capitaine d’une équipe qui sort de quatre mois infernaux, entre mutinerie, changement de coach et une actuelle dixième place à vingt-quatre points de son adversaire du soir. «» clamait d’ailleurs Insigne pouren sortie de terrain. Mais au-delà de son implication sur les deux pions des, c’est son activité aux quatre coins du terrain qui a impressionné. Avec, pour couronner le tout, une pointe de confiance dans ses tentatives à l'image de ce ciseau, à un quart d'heure du terme, qui ne trouvera finalement pas la cible.Cela faisait des semaines, des mois, que Lorenzo Insigne n’avait pas pris à ce point le leadership technique et offensif du Napoli. Même dans le replacement défensif, obligatoire face à une formation du calibre de la Juve, il a montré qu’il pouvait se mettre en quatre pour permettre à son équipe de renverser l’ogre turinois. Une attitude qu’attendait Gennaro Gattuso avec impatience, comme il le confiait en conférence de presse d’avant-match : «» Face à l'équpe de Maurizio Sarri, Lorenzo Insigne a montré à son coach, à son club, mais aussi à sesqu'ils pouvaient compter sur lui. Désormais, il faut qu'Insigne enchaîne et retrouve cette régularité, pour permettre au Napoli de faire une seconde moitié d’année au niveau auquel tout le monde l’attendait.