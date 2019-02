Nantes, Yellow Park... Kita fait perdre ?

Le Yellow Park semble désormais condamné. La longue bataille menée par les supporters contre le projet du Waldemar Kita a connu un dernier épisode – politique cette fois - qui semble clore le débat. Et c'est la métropole qui a sonné le glas de l'affaire, autant par réalisme économique que pour se prémunir de mauvaises surprises judiciaires. Il n'empêche, cette longue et douloureuse saga a surtout, une fois de plus, souligné le fossé grandissant entre la dimension strictement business du football et la passion populaire qui l'entoure.

Il faut sauver la Beaujoire

Coup de sifflet final

Par Nicolas Kssis-Martov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il faut peut-être d'abord planter le décor. D'abord celui d'un bout de France , d'une région qui se remet douloureusement du projet avorté de second aéroport, de la Zad de Notre-Dame-des-Landes et des remous politiques qu'ils ont entrainés. Ensuite celui du foot tricolore. Les déconvenues des grands stades (par exemple du coté du Vélodrome), les soupçons de corruption ou de malversations, voire les procédures judiciaires – de Lille Nice - et qui ont sensiblement, ces dernières années, refroidi des collectivités locales, aux finances pour le moins fragiles et sous tension depuis les diverses réformes territoriales. Voici dix ans déjà, Jean-Marc Ayrault, alors premier édile de la cité des Ducs, avait refusé de se porter candidat pour accueillir l'Euro 2016, devant «» et les 80 millions prévus pour mettre la Beaujoire aux normes.Le projet défendu bec et ongles par le président Waldemar Kita était ainsi, en soi, pour le moins contestable et bancal. Car la voix de la raison semble s'imposer dorénavant. Des clubs de dimension et d'ambition modeste - pour l'instant - en Ligue 1, n'ont guère besoin de stimuler leur folie des grandeurs quand La Beaujoire, avec ses 37 500 places, ne connaît qu'un taux de remplissage aux deux tiers. À cela s'ajoutait la fronde des supporters au sens large, et notamment la Brigade Loire et l'association « À La nantaise » , par ailleurs en guerre ouverte, à coup de punchlines dévastatrices, avec l'actuelle direction des Canaris. Mettant en avant leur attachement culturel et sentimentale à l'actuel stade, les fans faisaient front commun.La récente communion après la disparition d' Emiliano Sala , vendue à la sauvette dans l'incompréhension totale des tribunes et même du coach, avait démontré le poids des ultras et du peuple jaune, de même que le fossé grandissant entre le chef d'entreprise du FCNA et l'assise historique de ce vénérable pensionnaire du foot pro hexagonal. «explique Florian Le Teuff d'À la Nantaise. (maire de Nantes , ndlr),» D'ailleurs, parmi les nombreuses péripéties du projet, comme le quasi-effacement de sa dimension immobilière, la dernière version adoptée prônait cette fois la sauvegarde de la Beaujoire, en outre du Yellow Park, suite à une consultation publique qui avait illustré l'attachement à ce lieu. Avec bien sûr le risque d'un « doublon » quelque peu surréaliste à l'échelle des besoins du haut-niveau nantais, tous sports confondus.La Métropole, présidée par la maire socialiste de Nantes , Johanna Rolland, a donc saisi l'occasion des déboires judiciaires de M. Kita – perquisition au centre d’entraînement, au siège parisien des laboratoires Vivacy, propriété de Kita, ainsi qu’au domicile du dirigeant - pour se débarrasser du problème. «» , peut-on lire dans un communiqué officiel paru dans. «, sourit Florian Le Teuff.La vraie question reste désormais celle des suites. Nul doute que M. Kira va moyennement apprécier. L'homme qui a injecté 130 millions d'euros dans le club restera-t-il ? Des rumeurs évoquent déjà une reprise par Yoann Joubert et sa société Réalités, son partenaire « BTP » dans le Yellow Park. Quoiqu'il en soit, ce dernier et sûrement ultime soubresaut ressemble à une victoire pour ses opposants au sein de la grande famille du FCN et peut-être une leçon politique. «conclut Florian Le Teuff.» Au-delà du rêve de « socios » à la française, le rôle des supporters au sein de leur club et de la société a peut-être été quelque peu redéfini sur les bords de la Loire.