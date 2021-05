Ces barrages qui ne cèdent jamais

Malgré une saison cataclysmique et un barrage retour raté à domicile face à Toulouse (0-1), le FC Nantes a sauvé sa peau en Ligue 1. En profitant d'un sytème qui favorise chaque année le dix-huitième du championnat, au détriment des clubs de l'antichambre.

Arroseur arrosé dans la Ville Rose

Par Jérémie Baron, à la Beaujoire

Propos de Garande recueillis par JB, à la Beaujoire

Au coup de sifflet final de la double-confrontation perdue par leur Toulouse FC contre Nantes, le sanguin Damien Comolli - président du club - et Patrice Garande - l'entraîneur des Violets - ont d'abord insisté, à chaud, sur une main de Charles Traoré qui aurait été oubliée par Benoît Bastien à dix minutes du terme du match retour, et qui aurait pu faire basculer le destin des deux équipes. Mais les deux hommes se sont trompés de combat, car il y en a un autre, plus évident, qui mettrait beaucoup plus de monde d'accord : le principe même du barrage qu'ils ont disputé cette semaine en clôture de la saison de Ligue 1 et Ligue 2.D'ailleurs, lorsque l'on a lancé Garande sur ce sujet après qu'il a fini de cracher son venin sur la VAR, le coach du Téfécé s'en est donné à coeur joie :, a-t-il lâché(en 2016-2017, N.D.L.R.)L'ancien attaquant de l'AJ Auxerre est dans le vrai : depuis ce simple barrage aller-retour qui avait souri à l'ESTAC de Benjamin Nivet (2-1, 0-0) , la donne a changé et le scénario n'a plus jamais souri à celui qui venait d'en bas. Maintenant, trois équipes de l'antichambre - du cinquième au troisième - doivent s'entretuer pour avoir le privilège d'affronter l'antépénultième de l'élite, qui finit toujours par retomber sur ses pattes comme si sa dix-huitième position était en fait déjà synonyme de maintien. Le TFC a d'ailleurs profité de ce sytème, puisque c'est comme cela qu'il avait évité la chute en 2017-2018 en dominant (3-0, 1-0) un AC Ajaccio qui restait sur un duel dantesque terminé aux tirs au but contre Le Havre (2-2, 5-3 t.a.b.) et n'avait eu que trois jours pour souffler. La saison suivante, c'était le Dijon d'Antoine Kombouaré (tiens tiens) qui avait fauché en plein vol (1-1, 3-1) un RC Lens cinquième de L2 et restant sur deux matchs à rallonge entre les 21 et 24 mai (tirs au but face au Paris FC, prolongation contre Troyes) : autrement dit une mission impossible pour les Sang et Or.Sans parler de l'édition 2019-2020, qui avait vu Nîmes être sauvé par le Covid-19 et l'ACA, l'ESTAC ou Clermont rester coincés au sous-sol. Depuis quatre ans maintenant, les pensionnaires du sommet du football français sont protégés, même quand ils y mettent du leur et que les courbes des équipes indiquent le contraire : les Canaris ont livré ce dimanche leurde l'aveu d'Alban Lafont. Mais en face, c'était un Téfécé cramé, qui s'est retrouvé à courir après le score loin de ses bases parce que c'est comme cela que l'histoire a été décidée depuis 2017. Si le barrage originel, aboli après 1993, souriant autant aux clubs de deuxième division qu'à leurs homologues de première , ledes années 2010 n'en est qu'une pâle et fausse copie., a osé - sans doute à raison - Manu Koné lors de sa dernière conférence de presse toulousaine. Le problème est que chaque année, une formation de Ligue 2 reste tranquillement attablé parmi l'élite.