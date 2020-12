Nantes tenu en échec par Dijon

6

Nantes (4-3-3) : Lafont - Corchia, Castelletto, Pallois, Fábio (Appiah, 89e) - Abeid (Touré, 63e), Girotto, Chirivella (Blas, 75e) - Coco (Bamba, 63e), Emond (Kolo Muani, 63e), Simon. Entraîneur : Patrick Collot.



Dijon (4-2-3-1) : Racioppi - Boey, Ecuele Manga, Panzo, Muzinga - Marié, Ndong - Sammaritano (Scheidler, 87e), Celina, Dina-Ebimbe (Chouiar, 46e) - Konaté (Dobre, 76e). Entraîneur : David Linarès.

Oui, il y avait du football à Nantes aujourd'hui.Alors que des manifestations anti-Kita se déroulaient à l'extérieur de la Beaujoire un peu plus tôt dans la journée, les Canaris recevaient Dijon à l'intérieur. Et pour leur première rencontre depuis le licenciement de Christian Gourcuff, ils ont été tristement tenus en échec (1-1). À voir la première compo de Patrick Collot sur le banc jaune et vert, le plan nantais est clair : défendre, et procéder en contre. Une tactique qui paye assez rapidement : profitant du mauvais alignement de la défense dijonnaise, Renaud Emond file seul au but avant d'être déstabilisé par Panzo. Péno logique, que Moses Simon se presse de transformer. Averti sur le coup, le défenseur anglais est tout proche de repartir à la faute quelques minutes plus tard sur une main bien décollée du corps que M. Gautier ne sanctionne pas (31). Pendant que Simon manque le doublé d'un côté (39), Sammaritano est proche d'égaliser de l'autre, mais Fábio sauve sur sa ligne (40).Une simple alerte, avant la sanction au retour des vestiaires : bien lancé par Ndong, Moussa Konaté résiste au retour de Pallois pour remettre les pendules à l'heure. Sur l'engagement, les Bourguignons sont même proches de passer devant, mais Lafont gagne son un-contre-un avec Sammaritano (56). La stratégie nantaise reste la même, à savoir subir puis lancer des banderilles devant. Mais ni Kolo Muani (68), Simon (77) ou Bamba (89) sur des contres, ni Girotto sur corner (78) ne parviennent à tromper Racioppi. Avec ce nul, le DFCO reste lanterne rouge. Mais confirme qu'il va mieux, en enchaînant un troisième match consécutif sans défaite. Nantes, de son côté, n'a plus gagné depuis cinq matchs...Et la colère des supporters continue de monter.