Nantes enfonce Toulouse

En supériorité numérique dès la 22e minute à la suite des deux cartons jaunes de Koné, Nantes a tranquillement fait la différence en marquant juste avant et juste après la mi-temps pour retrouver le goût de la victoire. Toulouse, plus que jamais lanterne rouge de Ligue 1, essuie sa cinquième défaite de rang. Une première depuis quatorze ans.

Une infériorité numérique, un penalty, un but encaissé

Maintien, lanterne rouge et... C1

Nantes (4-3-3) : Lafont - Appiah, Pallois, Girotto, Traoré - Blas (Moutoussamy, 73e), Touré (Krhin, 87e), Louza - Simon, Coulibaly, Bamba (Abeid, 63e). Entraîneur : Gourcuff.



Toulouse (4-3-3) : Reynet - Amian, Isimat-Mirin, Rogel, Sylla - Koné, Boisgard, Sangaré - Gradel (Makengo, 80e), Kouloúris (Leya Iseka, 74e), Saïd (Dossevi, 65e). Entraîneur : Puel.

Par Florian Cadu

22 minutes, qu'est-ce que c'est au football ? Un très large quart d'heure, pendant lequel il peut ne rien se passer du tout ou au contraire voir plusieurs faits de jeu qui marqueront une rencontre. En général, les 22 première minutes d'un match correspondent à une mise en jambe avant que les choses sérieuses commencent. Mais parfois, le résultat se joue dans ce laps de temps. Quand une défense s'avère complètement déconcentrée, par exemple. Ou, beaucoup plus rare, lorsqu'un joueur a la mauvaise idée de se faire expulser. Ce dernier exploit, Koné l'a réalisé à Nantes en se coltinant deux cartons jaunes (charge par derrière à la huitième minute, semelle à la 22) et précipitant la nouvelle défaite de Toulouse tout en facilitant la tâche de Canaris sérieux devant leur public. Tout n'est pas la faute du coupable, attention. Mais vu l'état actuel de la lanterne rouge du championnat de France, il n'en fallait pas davantage pour que le FCN l'enfonce.Comment stopper une série de quatre revers consécutifs, surtout quand on concède de très mauvais résultats à l'extérieur et qu'on se déplace chez une équipe plutôt à l'aise à domicile ? C'est toute l'équation à résoudre, pour Toulouse. Mais sur la pelouse de Nantes, les visiteurs ont bien du mal à cacher leurs lacunes en mathématiques. Au milieu d'une première période dans laquelle rien de très chouette ne se passe - si ce n'est du déchet technique -, le TFC évite l'ouverture du score adverse grâce à un arrêt de Reynet suivi d'un sauvetage sur la ligne de Sylla... mais passe à dix, au bout de vingt grosses minutes de jeu.D'une semelle sur Traoré, Koné écope en effet d'un deuxième jaune et laisse ses partenaires faire les comptes. Infériorité numérique des Violets = plus d'espace pour les Canaris, et plus d'efforts à fournir pour les hommes de Kombouaré. Pour l'entraîneur, le calcul est vite fait : l'après-midi risque d'être long, et le suspense de tourner court. Chose confirmée peu avant la pause, lorsque Sylla touche le ballon du bras dans sa propre surface. Là aussi, la logique des chiffres l'emportent : 1-0, but de Touré sur penalty et mauvaise affaire en cours pour l'équipe menée.Serein en apparence, Nantes revient des vestiaires en toute confiance. Au lieu de balancer de longs ballons pour éviter un éventuel danger toulousain bien relatif, l'immense Pallois se permet même une chevauchée offensive balle au pied. C'est dire le rapport de force entre les deux équipes, même si le plumage des Canaris est loin de rayonner. Mais voilà : avec ce pion d'avance, les locaux - qui ne se sont plus imposés depuis début octobre - grimpent en sixième position à une petite unité d'Angers et de la zone Ligue des champions. La C1, une compétition qui excite visiblement Simon.Car l'ailier, en forme ce dimanche, réalise une nouvelle différence à gauche, et son centre est repris de manière décisive par Blas. 2-0 donc, à onze contre dix et à la maison. Oui, la messe est dite malgré la barre transversale touchée par Gradel ou la réduction de la marque par Leya Iseka sur penalty (faute d'Abeid, sur Sangaré) dans le temps additionnel. Coulibaly manque même d'enfoncer le clou de la tête sur une autre offrande de Simon, mais l'arbitre annule finalement le tremblement de filet. Bref, pas besoin de manipuler les nombres dans tous les sens pour comprendre l'angoisse du TFC en cette fin de week-end : au terme de cette quinzième journée de Ligue 1, Sangaré et ses potes seront toujours derniers à trois points du premier non-relégable. Cinq défaites de suite (une première depuis quatorze ans !) et deux jaunes en 22 minutes, ça ne pardonne pas.