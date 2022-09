Lorient enchaîne face à Nantes

FCL (4-2-3-1) : Mvogo - G. Kalulu, J. Laporte, Talbi, Le Goff - Innocent (Ponceau, 57e), Abergel (Aouchiche, 72e) - S. Diarra (Cathline, 57e), Le Fée, Ouattara - Moffi (I. Koné, 73e). Entraîneur : Régis Le Bris.



FCN : Lafont - Appiah (Blas, 62e), Castelletto, Pallois, Merlin - M. Sissoko (Doucet, 90e+2), Girotto (Bamba, 89e), Chirivella (Mostafa Mohamed, 61e) - Guessand (Corchia, 63e), Ganago, Simon. Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Le soleil breton, une pluie de buts, des, du suspense et une belle histoire : de la Ligue 1 comme celle-ci, on en veut tous les week-ends.Quatre jours après avoir cogné l'OL au Moustoir , Lorient a remis ça, de nouveau à la maison, contre Nantes (3-2). Un troisième succès de rang acquis notamment grâce à la première réalisation en Ligue 1 de l'ancien Guingampais Yoann Cathline (20 ans), arrivé il y a quelques jours en temps que joker médical et buteur après trois minutes dans l'élite. Voilà les Merlus provisoirement quatrièmes du championnat.Après une parade d'Alban Lafont devant Vincent Le Goff qui avait profité d'un caviar d'Enzo Le Fée (6), le FCN a surpris son hôte sur corner, Quentin Merlin trouvant au premier poteau la tête d'Ignatius Ganago, buteur sur la première occasion nantaise face à une défense morbihannaise en veille. Lorient a répondu de la plus belle des manières via un succulent coup de patte du bouillant Dango Ouattara, sur un coup franc qu'avait brillamment obtenu Stéphane Diarra. Si ce sont les Merlus qui ont animé les débats par la suite, Ganago s'est vu refuser le doublé pour hors-jeu (35) et le héros nantais de jeudi en Ligue Europa, Evann Guessand , a mis à contribution Yvon Mvogo juste avant la pause, avec une lourde frappe claquée en corner par le portier camerounais (44).À la reprise, Laurent Abergel (49), mais surtout Terem Moffi (53) ont vendangé, contrairement au jeunot Yoann Cathline qui n'a pas tremblé au moment d'enrouler un bonbon au fond des filets, quelques instants après avoir tombé la chasuble. Sonnés, les visiteurs n'ont pas sorti la tête de l'eau et ont même encaissé le break, à l'orée du dernier quart d'heure, lorsque Ouattara a lancé Ibrahima Koné, qui venait lui aussi d'entrer. Remplaçant au coup d'envoi, Ludovic Blas a tenté de sonner la révolte, mais a fracassé le montant (79) ; c'est finalement Moses Simon, sur une frappe mollassonne et déviée, qui a réussi à réduire l'écartLe prochain déplacement des Nantais sera un poil plus long, puisqu'ils iront jeudi défier Qarabağ (Azerbaïdjan), en C3.