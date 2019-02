Nantes se défait de Sannois

Entente Sannois-Saint-Gratien (5-4-1) : Raphose - Latouchent, Ba, Pires, Labor, Doremus (Dramé, 82e) - Geran, Magnora (Sidibé, 78e), Souici (Sylva, 85e), Talal - Dia. Entraîneur : Vincent Bordot.

FC Nantes (4-2-3-1) : Dupé - Traoré, Pallois, Ié, Kwateng - Evangelista (Diego Carlos, 85e), Khrin (Touré, 65e) - Lima, Waris, Louza (Rongier, 60e) - Coulibaly. Entraîneur : Vahid Halilodzic.

Reporté à deux reprises, le dernier seizième de finale de la Coupe de France a finalement eu lieu. Dans un Stade Michel -Hidalgo (presque) rempli à ras-bord, les Nantais ont dû batailler ferme pour venir à bout de Sannois-Saint-Gratien. C’est un petit but de Kalifa Coulibaly qui a offert la qualification aux Canaris, lesquels retrouveront Toulouse au prochain tour, dans trois jours.Actuellement relégable en National, l’Entente est logiquement dominée d’entrée de jeu par des Nantais combatifs, mais en manque de réussite. En témoignent cette tête de Coulibaly qui passe largement au-dessus du cadre (15), ou ce centre tendu d’Evangelista, capté par les gants d’un très solide Sébastien Raphose (43). La défense à cinq de Sannois tient la baraque et se projette vers l’avant, d’abord en panique, puis plus posément. Il faut un Dupé attentif pour ne pas se faire surprendre par Mehdi Talal (34) et surtout, un Nicolas Pallois qui portait exceptionnellement le numéro 9 ) des grands après-midis pour empêcher les locaux de créer la surprise. Le 0-0 à la pause est décevant, mais amplement mérité.Bien décidé à réitérer l'exploit de se payer le scalp d'une Ligue 1 après Montpellier (1-0), l'Entente montre un tout autre visage jusqu'à l'heure de jeu. C'est le moment que choisit Halilodzic pour sortir les titulaires (Rongier et Touré) de sa poche. Mais c’est finalement Coulibaly qui parvient à trouver la faille au bénéfice d’un gros cafouillage dans la surface et crucifie le pauvre Raphose, impuissant, avant d’aller fêter sa joie en compagnie de ses partenaires et des 500 Nantais présents. Sannois s'incline logiquement mais sans avoir démérité et peut désormais pleinement se consacrer à sa mission maintien, qui commencera dès la semaine prochaine, à Boulogne-sur-Mer