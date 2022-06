Nantes sacré champion U19 en battant Monaco en finale

FC Nantes U19 (4-4-2) : Bonelli - Acapandie, Fortun (Mountsangui, 79e), Diaz, Quiala - Oger, Boutsingkham, David, Ziani - Dangabo, Mahamoud (Camara, 69e). Entraîneur : Pierre Aristouy.



AS Monaco U19 (4-3-3) : Zadi - Platret, Cartillier, Valme, Couto - Benama, Diop (Efekele, 62e), Coulibaly - Baglieri (Yacoub, 79e), Bamba, Ben Seghir (Kuzmanovic, 11e). Entraîneur : Frédéric Barilaro.

Le ruissellement de l'effet Kombouaré.À Saint-Quentin (Aisne), les Canaris ont remporté le championnat national U19 ce dimanche. Face à eux, les Monégasques ont passé tout le match à dix contre onze. La faute à l'expulsion d'Enzo Couto à la cinquième minute, pour avoir fait faute en qualité de dernier défenseur. Malgré sa supériorité numérique, Nantes a pris son temps pour trouver la faille grâce à Mahamoudqui a conclu une action litigieuse sur laquelle le ballon a semblé sortir en touche. Une minute plus tard, ce même Mahamoud a décalé Dangabo à gauche de la surface pour le break d'un joli piqué. Zadi a ensuite évité la correctionnelle, ses coéquipiers étant récompensés avec un mouvement d'école : Edan Diop, le frère de Sofiane, a cassé les lignes avec une passe vers Baglieri à gauche de la surface qui a donné en une touche à un Coulibaly fusillant Bonelli2-1 pour les Nantais à la pause, donc. Mais les Monégasques, même à dix, n'ont pas baissé les bras et ont poussé dès la reprise. Benama a allumé une belle frappe obligeant Bonelli à s'employer, et Baglieri a surtout eu une vraie balle d'égalisation qu'il n’avait plus qu’à pousser au fond. Les Canaris ont finalement terminé le boulot avec la réalisation de Fortun, bien décalé à gauche et venu battre un Zadi pas irréprochable sur ce coup-là. Sauf que Coulibaly a remis un peu de suspense dans cette finale, en marquant le but de l'espoir après un long une-deux avec Cartillier. Nantes a résisté à ces dernières minutes, et reconquis un trophée qu'il n'avait gagné qu'en 1991. Cerise sur le gâteau, ils joueront en Youth League la saison prochaine.Nantes à la conquête de l'Europe.