Nantes roule sur Châteauroux, Grenoble et Strasbourg punis

Les Canaris commencent 2019 du bon pied.Face à Châteauroux Nantes a fait le boulot et n'a d'ailleurs pas mis longtemps à prendre les devants. Lancé en profondeur, Kalifa Coulibaly fusille Contreras et met Nantes dans les meilleures dispositions (6). Mais Châteauroux ne baisse pas les bras, et se permet même de souffler dans le cou de la formation de Ligue 1 grâce à une frappe flottante de Sanganté (13). De quoi fâcher Nantes tout rouge, et son courroux va se faire sentir. Krhin (37), Louza (30), Limbombe (87) parachèvent le succès nantais et envoient le club du président Kita en seizièmes de la plus belle des coupes hexagonales.» Bonne année 2019 à toutes et à tous.