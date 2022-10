Nantes retrouve la magie contre Qarabağ

Nantes (4-2-3-1) : Lafont (c) - Corchia (M. Sissoko, 67e), Castelletto, Girotto, Merlin - Moutoussamy (Ganago, 78e), Chirivella (Coco, 88e) - Guessand (M. Simon, 67e), Blas, K. Bamba (Appiah, 67e) - Mostafa Mohamed. Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Qarabağ (4-2-3-1) : Mahammadaliyev - Vešović (Hüseynov, 89e), Mustafazade, Medina, Bayramov (Jafarguliyev, 88e) - Garayev (c) (J. Romão, 79e), Richard (Janković, 69e) - Kady, Ozobić (Sheydayev, 69e), Zoubir - Owusu. Entraîneur : Gurban Gurbanov.



Les poils. À la rue depuis trois matchs en Ligue Europa , Nantes a retrouvé son football à l'occasion de la réception de Qarabağ, et a de nouveau fait frissonner la Beaujoire avec une victoire arrachée sur le gong (2-1), comme face à l'Olympiakos il y a un mois et demi. Le héros s'appelle cette fois Ignatius Ganago. Après le nul concédé sur la fin par les joueurs du Pirée à Fribourg (1-1), les hommes d'Antoine Kombouaré sont au moins assurés de la troisième place du groupe G, synonyme de barrage de Ligue Europa Conférence. Mais la deuxième n'est plus qu'à un point...Pas impressionnés par le feu d'artifice de la Brigade Loire avant le coup d'envoi et auteurs d'un début de partie menaçant, les visiteurs - vainqueurs 3-0 à l'aller - auraient pu forcer le verrou dès la huitième minute, quand Elisha Owusu s'est échappé (9) ou lorsque Kady a canardé (12), mais Alban Lafont s'est brillamment interposé. Alors que Nantes souffrait, c'est une relance de sagouin du gardien Shahrudin Mahammadaliyev qui a tout changé, Pedro Chirivella servant Ludovic Blas pour l'ouverture du score. De quoi redonner du boost aux Nantais, même si Owusu a eu deux autres cartouches gaspillées sur le portier nantais (29et 32), alors que Samuel Moutoussamy manquait de faire exploser la Beaujoire une seconde fois (33).Après la pause, Andrei Girotto et Quentin Merlin ont bafouillé à la relance et Filip Ozobić, fauché par Lafont, a égalisé depuis les onze mètres. De quoi tout faire accélérer : Mostafa Mohamed a raté le deuxième pion d'un rien dans la foulée (58), Abdellah Zoubir a allumé une mèche (59) et Kady, sur coup franc, a fracassé le montant nantais (62). Poussant au fil du deuxième acte, les Canaris ont insisté et au milieu des six minutes de temps additionnel, quelques instants après un sauvetage de Girotto (88), l'entrant Ganago a pris son temps dans la surface et croisé au pied de la tribune Loire, offrant enfin la libération aux 30 500 supporters jaunesCette fois c'est sûr, la Beaujoire a adopté Ignatius Ganago.