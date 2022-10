Nantes prend une nouvelle claque à Fribourg

Fribourg (4-4-2) : Flekken - Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter (c) - Doan (Kübler, 82e), Eggestein (Keitel, 71e), Höfler, Grifo (Weißhaupt, 82e) - Gregoritsch (Petersen, 20e), Kyereh (Schade, 82e). Entraîneur : Christian Streich.



Nantes (5-3-2) : Lafont (c) - Appiah (Corchia, 78e), Castelletto, Girotto (Guessand, 78e), Pallois, Merlin - Blas, Moutoussamy, Chirivella (Sissoko, 70e) - Mostafa Mohamed (Bamba, 84e), Simon (Ganago, 70e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Plus de 2000 supporters nantais avaient fait le déplacement à Fribourg ce jeudi. Dommage que les joueurs ne l'aient pas fait avec eux.Trois semaines après le cauchemar vécu à Bakou face à Qarabağ (3-0) , le FC Nantes a pris une nouvelle leçon européenne, cette fois à Fribourg sur la pelouse du coleader de Bundesliga (2-0). Les hommes d'Antoine Kombouaré restent bloqués à trois points dans le groupe G, et conservent pour le moment leur troisième place uniquement grâce au zéro pointé de l'Olympiakos.Malmenés en première, dans la chaudière de l'Europa-Park Stadion, les Canaris s'en sont sortis grâce au réflexe d'Alban Lafont, impérial sur une frappe de Daniel-Kofi Kyereh déviée par Nicolas Pallois (32). Mais l'ancien portier du Téfécé n'a rien pu faire lorsque, sur une action orchestrée par le soyeux Ritsu Doan à la sortie des vestiaires, Pedro Chirivella a glissé sur le ballon dans sa surface, et ce même Kyereh a croisé avec brioIncapable de sonner la révolte, le FCN a vu Fribourg gérer, dérouler et faire le break, Vincenzo Grifo signant un joli plat du pied dans le petit filet des visiteurs. La réussite a fui les Nantais jusqu'à la fin, à l'image des deux gros ratés d'Evann Guessand (84) et de Samuel Moutoussamy (88).Cinq matchs pour aucun succès et surtout quatre défaites : jouer sur deux tableaux, cela semble définitivement impossible pour les Jaune et Vert.