L'espoir dans le temps additionnel

Après un drame, une formule toute faite assure que « la vie continue » . Une manière de dire que le deuil commence à faire son travail pour passer à la suite. Pourtant, les joueurs du FC Nantes et les proches d'Emiliano Sala vivent une période assez bizarre, coincés entre l'émotion d'avoir perdu un des leurs, mais incapables de faire une croix sur la possibilité qu'il soit encore en vie. Une situation complexe, sur laquelle se prononcent deux docteurs en psychologie.

« La composante de l'injustice »

La suite en pointillé

Trois jours se sont écoulés depuis le drame, et chaque étape de « l’après » sera forcément une épreuve. Ce jeudi, les joueurs du FC Nantes se retrouvaient pour leur premier entraînement après la disparition d’ Emiliano Sala . Et il fallait bien briser le silence, face à la centaine de supporters présente à la Jonelière. En capitaine exemplaire, Valentin Rongier s’en est chargé. Et c’est avec des trémolos dans la voix, mais la tête haute, qu’il a demandé à tous d’être «» , d’être «» et de «» . Une famille qui continue à croire en l’infime espoir de retrouver Emi vivant. «, transmet le milieu nantais.Trente minutes plus tard, la police de Guernesey annonçait mettre fin aux recherches , tout en affirmant que «» . Et bien qu’infinitésimale, c'est bien cet espoir qui rend les choses complexes. «, pose le Dr Alain Sauteraud, médecin psychiatre spécialiste du deuil.» Dans la ville natale d’Éric Tabarly, autre disparu en mer, ces considérations prennent forcément un écho particulier.Ainsi, c’est cette incertitude, laissant encore plus de place à l’imagination qu’en cas de mort subite, qui rend la souffrance encore plus forte. Dans le cadre d’un club de foot, des mesures peuvent être mises en place pour aider le groupe. «, témoigne le Dr Sophie Huguet, docteur en psychologie du sport.» Vivre cette épreuve collectivement compte également. «, suppose le Dr Huguet.Ce n’est évidemment pas la première fois que le monde du football est confronté à la perte d’un des siens. Mais rares sont les fois où toutes les conditions participent à créer une telle tragédie. «, avance le Dr Sauteraud.Les conditions mêmes du transfert à Cardiff , dans un premier temps refusé par Sala et déploré par le coach Vahid, donnent aussi une dimension supplémentaire. «, ajoute Sophie Huguet.» Toujours est-il qu’il faudra bien reprendre la compétition. Et ce retour au quotidien, sans Emiliano Sala , peut être vécu de différentes manières. «, se souvient le Dr Sauteraud."Il aurait voulu qu’on joue donc on joue".Dimanche, les Canaris devraient jouer leur seizième de finale contre Sannois Saint-Gratien, match qui était prévu initialement mercredi. Et tant que personne n’aura retrouvé la trace d’ Emiliano Sala , il ne devrait pas y avoir de cérémonie officielle, d’après les vœux des joueurs nantais. «, s’interroge Sophie Huguet.» Avis que partage son homologue : «» Et c'est une certitude, il ne faudra pas six mois pour qu' Emiliano Sala entre dans la légende du FC Nantes . Il y est déjà.