Nantes, janvier sur un carrefour

C'est un mois de janvier extrêmement dense qui attend les Canaris. Et après une série de six matchs répartis sur trois petites semaines, le hommes du Coach Vahid en sauront plus sur ce qu'ils peuvent attendre de cette saison et de leurs ambitions futures.

Un mois qui peut peser sur l’estomac

Sala, point de crispation

S’ils ont paralysé le pays quelques samedis, les "gilets jaunes" ont surtout mis au chômage technique les Canaris. Avec Angers Marseille et Montpellier Nantes est le club ayant pris le plus de retard à cause des blocages et de la mobilisation des forces de l’ordre. Mais il est aussi celui qui peut le plus regretter ces reports, puisque cela coïncide avec la fin d’une bonne série entamée depuis l’arrivée de Vahid Halilhodzić. Ainsi, les Canaris n’ont disputé que deux rencontres de Ligue 1 en décembre : une victoire face à l’OM le 5 décembre (3-2) et une courte défaite (0-1) au Parc des Princes 17 jours plus tard - avec une élimination en Coupe de la Ligue à Rennes entre-temps. C’est tout et à l’année prochaine.Avec ce calendrier allégé de force, 2019 commence de façon bien lourde. L’actuel 14de Ligue 1 a deux matchs à rattraper et peut potentiellement revenir à une 7place plus conforme à la forme qui était la sienne fin novembre. Ou comment janvier sera, selon l’entraîneur bosnien, un mois qui «» et qui permettra de savoir «» . Au programme : six matchs en moins de 20 jours, dont un seizième de finale de Coupe de France et cinq en championnat - le premier ce mardi contre Montpellier à 19 heures -, soit un match tous les trois jours.Un rythme de club européen qu’il n’est pas et qu’il devra suivre avec un effectif pas spécialement bâti pour encaisser une telle cadence. «, soufflait Diego Carlos » Et en parlant de gestion, Coach Vahid marche justement sur des œufs. Car si janvier s’annonce costaud, il faudra aussi composer avec le mercato hivernal. Halilhodzić veut profiter de cette occasion pour délester son effectif des éléments qui n’entrent pas dans ses plans. «, espérait-il ce dimanche.» Kolbeinn Sigþórsson, Joris Kayembe , Santy N’Gom, Queensy Menig ou Matt Miazga sont donc priés de se trouver un nouveau projet ou un prêt, alors qu’Alexander Kačaniklić a déjà compris le message en rompant son contrat. Pourtant, cela ne semble pas être la priorité de la direction.Derrière l’impératif de «» comme expliqué à, le clan Kita sait qu’il devra lâcher un de ses cadres. Emiliano Sala a refusé d’être celui-ci, alors que Nantes s’était déjà entendu avec Cardiff City pour un transfert entre 20 et 24 millions d’euros. Le buteur italo-argentin a peu apprécié ces négociations faites sans son accord et préfèrerait rester en Loire-Atlantique encore quelques mois, où il entretient de bonnes relations avec son coach et où il a pour le moment la réussite avec 12 buts à mi-saison. Pour l'avenir, on verra. Diego Carlos ou Lucas Lima pourraient aussi apporter deux belles ventes, mais sont eux aussi considérés comme des hommes forts que Halilhodzić n'entend pas laisser filer. Pource mardi, Waldemar Kita a mis de l'eau dans son vin, affirmant être de «» pour conserver ces éléments. Mais les possibles tensions ne sauraient être complètement dissipées. «, grondait Vahid.» Et voilà un nouveau clignotant qui permet d'affirmer que janvier pourrait être le mois le plus chaud de l'année du côté nantais.