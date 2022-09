Nantes grille l'Olympiakos et retrouve le frisson européen

FCN (4-2-3-1) : Lafont (c) - Appiah, Girotto, Pallois, Merlin - Moutoussamy (Sissoko, 69e), Chirivella - Guessand, Blas, Ganago (Simon, 69e) – Mostafa Mohamed. Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Olympiakos (3-4-3) : Vaclík - Retsos, Manolas, Cissé - Pipa, Kunde, Bouchalákis, Reabciuk - Biel (El Arabi, 86e), Hwang Ui-jo (Kamara, 78e), Masouras (Bowler, 60e). Entraîneur : Carlos Corberán.



Et dire que c'est seulement une première journée de phase de groupes. Vingt ans que la Beaujoire attendait ça : pour le retour de la Coupe d'Europe à Nantes, les Canaris se sont offert l'Olympiakos, à la maison (2-1) , malgré un but gag concédé juste après la mi-temps et surtout grâce à un pion au buzzer signé Evann Guessand. Le tout dans une ambiance historique dans la cité des ducs de Bretagne.Les jaune et vert ont démarré le match tambour battant et après une demi-heure à pousser et à contenir les contre-attaques grecs, ont trouvé la faille sur une action supersonique déclenchée par Quentin Merlin, relayée par Ludovic Blas et conclue par Mostafa Mohamed, le nouveaude la Beaujoire. La première période quasiment parfaite des locaux a très rapidement été saccagée par une acton incompréhensible, dès le retour des vestiaires, alors que les Grecs étaient ressortis des vestiaires avec de bien meilleures intentions : sur un corner, Alban Lafont a complètement foiré sa sortie et Samuel Moutoussamy a dévié le ballon de la tête au fond de ses propres filetsC'est ainsi que les hommes d'Antoine Kombouaré ont dû repartir à l'assaut, et la suite du deuxième acte a été à sens unique (quatorze frappes nantaises), les visiteurs (trois tentatives) n'ayant finalement jamais cadré de leur plein gré, au cours de la partie. Ainsi, Guessand a d'abord cru remettre les siens devant à dix minutes du terme (81), mais Mostafa Mohamed, à l'origine de l'action, était déclaré en position illicite alors que le public nantais célébrait déjà. Partie remise, alors que l'ambiance est devenu électrique sur le pré : Quentin Merlin et ses copains n'ont pas abdiqué, Ludovic Blas a insisté sur le côté droit et au bout de l'une de ses galettes, dans le temps additionnel, Guessand a de nouveau surgi pour signer, enfin, son premier but européen. Et offrir une libération aux 31 000 nantais présents ce jeudi soir.Nantes a presque déjà réussi sa campagne de C3.