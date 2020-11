Nantes gratte un point mérité à Lens

Lens (3-4-1-2) : Leca - Gradit, Badé, Haïdara - Michelin, Cahuzac (Fofana, 84e), Doucouré, Sylla (Medina, 84e) - Kakuta (Mauricio, 66e) - Banza (Kalimuendo, 88e), Ganago (Sotoca, 66e). Entraîneur : Franck Haise.



Nantes (4-4-2) : Lafont - Corchia, Girotto, Pallois, Appiah (Fábio, 46e) - Blas, Abeid (Chirivella, 46e), Touré, Louza (Coco, 73e) - Kolo Muani (Coulibaly, 88e), Emond (Bamba, 46e). Entraîneur : Christian Gourcuff.

Lens loupe l'occasion.En position de revenir à hauteur de Lyon, Montpellier et Monaco, troisièmes à égalité, les Sang et Or ont longtemps pensé tenir face à Nantes leur sixième succès de la saison, le deuxième consécutif après celui de dimanche à Dijon . Mais les Artésiens ont été rejoints à dix minutes du terme et contraints chez eux au nul (1-1), lors d'un match comptant pour la 8journée du championnat.Sans un grand Leca, magnifique au sol devant Kolo Muani (2), la partie aurait d'ailleurs pu basculer d'entrée en faveur des Canaris. Gênés en début de match par le 4-4-2 et le bloc haut des Canaris, les hommes de Franck Haise, seulement dangereux sur un centre au cordeau de Michelin (9), ont pris les devants sur leur deuxième véritable opportunité. Lancé à l'angle gauche de la surface par Sylla, Banza a résisté à Girotto, puis profité d'une glissade du Brésilien pour servir en retrait Kakuta, auteur en force et malgré Lafont de son 5pion cette saison en Ligue 1. Le premier dans le jeu.Beaucoup plus conquérants en deuxième période, les Canaris auraient rapidement pu recoller après le repos. Mais Kolo Muani, mis sur orbite par Touré, n'a pas réussi à redresser après avoir évité Leca (52). Très en jambes, l'attaquant nantais s'est rattrapé en prenant de vitesse Gradit, qui l'a découpé dans la surface. Péno d'abord stoppé par un Leca trop avancé, et transformé en deuxième instance par Touré. Pas du goût des Lensois, qui ont posé réserve car Florent Batta l'a donné à retirer avant que le ballon ne sorte du terrain. Proches du KO dans le(90+4), les Sang et Or conservent tout de même leur invincibilité à la maison. Et grimpent au huitième rang, à égalité avec l'OM et Rennes (6et 7) grâce à ce point. Pas sûr que ça méritait beaucoup plus ce soir.