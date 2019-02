Nantes fait sauter Caen

119

Caen (4-3-3) : Samba - Guilbert, Gradit, Djiku, Armougom - Oniangué (Khaoui, 62e), Diomandé, Fajr - Beauvue (Crivelli, 69e), Bammou, Joseph (Ninga, 72e). Entraîneur : Fabien Mercadal.



Nantes (3-4-1-2) : Tătăruşanu - Ié, Diego Carlos, Pallois - Kwateng, Eysseric (A. Touré, 46e), Girotto, C. Traoré - Rongier - K. Coulibaly, Waris. Entraîneur : Vahid Halilhodžić.

Comment le SM Caen va-t-il pouvoir échapper à la relégation ?Il y a d'abord eu les séquences émotion pour rendre hommage à Emiliano Sala , le regretté attaquant ayant joué dans les deux clubs. Puis, il y a eu un match entre deux équipes malades, en quête de points pour s'offrir un bol d'air au classement. Pour mettre fin à la mauvaise série (1 point sur 15 possibles), Halilhodžić avait choisi d'offrir à Eysseric sa première titularisation sous le maillot nantais. Et le milieu prêté par la Fiorentina a fait beaucoup de bien aux Nantais, cherchant souvent Waris dans la profondeur, et décalant parfaitement Girotto pour la première frappe de la soirée (17). Un moment précieux, tant les occasions ont été rares dans une rencontre loin d'être emballante. Au fond du trou, Caen a semblé pétrifié, incapable de déstabiliser la défense nantaise dans les quarante-cinq premières minutes. Puis, tout aurait pu basculer quand Girotto a laissé ses partenaires à dix après avoir pris deux cartons jaunes logiques coup sur coup (34). En vain.Certes, les Normands ont pu poser le pied sur la gonfle et faire remonter leur bloc. Mais pour quoi faire ? Pas grand-chose, justement. Et même la sortie d'Eysseric à la pause – pour réorganiser l'équipe nantaise après l'expulsion – n'a pas aidé les locaux. Une frappe de Diomandé au-dessus (48), une autre sans danger de Fajr (65) et pas mal d'impatience dans les tribunes. Avant la colère, à la suite du penalty concédé par Djiku et transformé sans trembler par le capitaine Rongier (0-1, 80). Une réaction caennaise en supériorité numérique ? Pas du tout, les hommes de Mercadal n'ont pas su déstabiliser la défense adverse, et le technicien est plus que jamais menacé après cette cinquième défaite consécutive. Caen reste bloqué dans la zone rouge et voit Nantes prendre neuf longueurs d'avance. Et cette année, pas de Ronny Rodelin pour sauver le SMC.