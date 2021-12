Nantes fait craquer Sochaux, Amiens résiste au retour de Guingamp

Au terme d'une rencontre peu emballante, Nantes a écarté Sochaux d'un revers de main de Descamps, au bout d'une séance de tirs au but. Grâce à un triplé providentiel de Chadrac Akolo, Amiens verra également les seizièmes de finales de la Coupe de France, malgré des sueurs (très) froides au Roudourou de Guingamp (3-2). Clermont a été tout sauf miséricordieux face aux Chemins Bas d'Avignon (4-0), tandis que le Jura Sud a rayonné face aux Réunionnais de Saint-Denis (5-2). Ça passe aussi pour Créteil, facile vainqueur de Vénissieux, pensionnaire de district (3-0).

Poussé aux tirs au but par Sochaux, le FC Nantes a su garder la tête froide pour rallier les 16de Coupe de France dans un match ronronnant, qui n'attendait que la loterie pour dévoiler ses secrets. Devant aux points à l'issue du premier acte, les Canaris ont peu à peu arrêté de monopoliser le cuir, quitte à se faire peur face aux quelques banderilles doubistes, notamment une mine de Tebily qui a manqué de peu l'arête de Rémy Descamps vers l'heure de jeu. En face, l'entrant Osman Bukari a lui loupé la balle de match en frappant l'extérieur du montant droit de Jeannin (90). Pourtant, c'est bien la Maison jaune nantaise qui a fini par sourire, après une séance de tirs au but maîtrisée et explicitée par le coup de force de Nicolas Pallois, le cinquième tireur nantais. Son homologue sochalien Christophe Diedhiou, avec une course d'élan au ralenti, a craqué et fait briller Descamps, bien parti sur sa droite. Fin brutale de parenthèse pour le cinquième de Ligue 2, malgré la panenka de Samy Faraj.Après avoir retourné Guingamp pendant près d'une heure de jeu, Amiens s'est fait peur jusqu'au bout face à l'EAG... tout en tenant bon (3-2). Un homme symbolise la bonne prestation picarde durant les ¾ de la rencontre : Chadrac Akolo. L'international congolais a inscrit un triplé (20, 45+1 et 55), tout en spontanéité et placement idoine. Bien servi par Kader Bamba pour sa première (en profondeur) et troisième réalisation (dans la boîte), l'Amiénois du soir s'est également vu accordé son deuxième pion grâce à la montre connectée de l'arbitre Romain Lissorgue. Peu réalistes, les Guingampais vont toutefois terminer la partie en boulet de canon grâce à une réorganisation tactique et aux deux entrants Livolant et Pierrot. Le premier a réduit l'écart d'une frappe croisée du gauche (63), le deuxième a pesé sur la défense des visiteurs, laissant Yannick Gomis couper au premier poteau (73) pour faire espérer - en vain - les Bretons. De retour dans le ventre mou de Ligue 2, Amiens finit décidément fort 2021.Lors de quatre des cinq tours précédents, Chemins Bas d'Avignon (Régional 2) était passé aux tirs au but, grâce notamment à la main chaude de son portier Jonael Hodji, vendeur chez Intersport dans la vie de tous les jours. Cette fois, le trou de souris s'est totalement obstrué face à l'ogre clermontois, aux Costières (4-0). D'emblée recroquevillé dans sa moitié de terrain, le club de quartier nîmois a subi tout le long, et surtout totalement sombré en dix minutes. D'abord, l'international tunisien Saïf-Eddine Khaoui a obtenu un penalty litigieux, transformé par Jordan Tell (32), avant de doubler la mise (34) sans que les locaux ne puissent reprendre les esprits. À la suite d'un corner, Jonathan Iglesias a fignolé le coup de massue (42), avant que Tell, remplaçant de Bayo en Ligue 1, ne scelle le score sur un second penalty (58). Infiniment supérieurs, les Auvergnats ont fait honneur à leur rang et aux sept niveaux d'écart.Au stade Dominique Duvauchelle, le seizième de National 1 a facilement disposé du Vénissieux FC, formation de district. Les Cristoliens ont été placé sur les bons rails par le milieu Alexis Araujo, auteur d'un doublé (19et 54), et bien suppléé par Cheick Diarra (63). Une manière de ne plus penser au spectre de la relégation qui guette le club du 94, tandis que les aventuriers de la banlieue lyonnaise n'auront pas démérité.Dans le brouillard franc-comtois, le Jura Sud Foot a mis fin au rêve des Réunionnais de Saint-Denis, sans faire de sentiments et en arrachant les intervalles (5-2). Les pensionnaires de Régional 1, sans cesse mal alignés au niveau de la base arrière, ont réduit leurs chances à néant en laissant des boulevards aux avant-centres du JSF, à commencer par le redoutable Claudy M'Buyi. Le natif de Kinshasa, ancien de la réserve de Laval, a porté le 13de son groupe de National 2, en inscrivant un doublé en première période (9et 35), tandis que son coéquipier Ludovic Faucher a feinté (et couché) le portier dionysien avant l'entracte (43). Malgré deux réductions de l'écart d'Assoumani (45+3) et Fabrice (89), Kasong Yav s'est notamment jetté victorieusement sur un centre à ras de terre (50) pour sceller le message : le stade municipal de Moirans-en-Montagne verra les seizièmes de finale, dans l'euphorie la plus totale.