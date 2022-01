Nantes et Monaco se partagent les points

Nantes (4-3-3) : Lafont - Appiah (Emond, 90e), Girotto, Pallois, Fábio (Corchia, 46e) - Moutoussamy, Chrivella, Merlin - Pereira de Sa (Coco, 71e), Blas (Bukari, 72e), Kolo Muani. Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Monaco (4-2-3-1) : Nubel - Sidibé (Aguilar 30e), Maripán, Badiashile (Matsmima 44e, Jakobs - Tchouaméni, Matazo - Martins (Vanderson, 68e), Henrique, Diop - Volland (Boadu, 68e). Entraîneur : Philippe Clement.

Il y aura du boulot pour Philippe Clement.En concurrence directe pour les places européennes, Nantes et Monaco n'ont pas réussi à se départager au stade de la Beaujoire au terme d'un match teinté d'intensité, mais surtout d'imprécisions pour le premier match du règne de Philippe Clement sur le Rocher Avec le repositionnement de Caio Henrique en numéro dix, le nouvel entraîneur monégasque impose déjà sa patte. Et si, en début de match, le Brésilien semble avoir trouvé ses marques, il est bien vite confronté aux remparts que sont Pallois et Girotto. L'intensité imposée par les Monégasques dès les premiers instants n'aura pas su durer plus de vingt minutes. Ce qui semblait alors être un match d'attaquants avant le coup d'envoi s'est vite mué en une démonstration de solidité. Pauvre en occasions véritablement dangereuses, ce premier acte aura donc surtout coûté à Monaco les sorties de Sidibé (30) et Badiashile (44) sur blessure.La seconde période débute comme un miroir du premier : ce sont maintenant les Canaris qui se rebiffent et mettent la pression sur la cage de Nubel. Mais il faut le dire aux Nantais comme il aurait fallu le dire aux Monégasques avant la pause : la précipitation est un vilain défaut. Ni Blas (50, 58), ni Chirivella (56) ne parviennent à être assez précis pour ouvrir le score. Les deux changements offensifs de chaque côté autour de la 70minute ont le mérite de relancer les hostilités, mais celles-ci sont trop souvent mal menées. Dernière chance avec l'entrée de Renaud Emond pour les Canaris (90), qui ont clairement le dessus en fin de partie sur des Rouge et Blanc lessivés. Mais le Rocher résiste jusqu'au bout.Avec ce match nul, Monaco reste donc devant son adversaire du jour au classement, mais s'éloigne encore un peu plus du podium tant convoité.