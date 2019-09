Nantes enfonce Lyon dans le doute

Au terme d'une nouvelle prestation laborieuse à la maison, Lyon s'est encore une fois incliné contre Nantes (0-1). La faute à un but contre son camp de Marçal, à un Lafont infranchissable et à des attaquants rhodaniens peu inspirés. L'OL est en crise, et Nantes s'installe provisoirement dans la fauteuil du leader.

Lafont la forme

Lyon sans idée, Nantes très costaud

Lyon (4-3-3) : Lopes – Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal - Reine-Adelaïde (Terrier, 62e), Mendes, Aouar - B. Traoré (Cornet, 46e), Dembélé, Depay. Entraîneur : Sylvinho.



Nantes (4-2-3-1) : Lafont - Appiah, Girotto, Pallois, Fábio - A. Touré, Abeid - Moutoussamy (Blas, 81e), Benavente (Louza, 68e), Simon (A. Bamba, 74e) - Coulibaly. Entraîneur : Christian Gourcuff.

Il était 19h30 à Pékin, au coup d’envoi de Lyon-Nantes. Un match programmé à un horaire particulier en France (13h30) dans le but de faire la promotion du football hexagonal à l’international, et surtout sur le continent asiatique. Une exception amenée à devenir une norme, à partir de la saison prochaine. Tant pis pour les autres, il ne fallait pas que le réveil tombe en panne ou que le poulet-frites du samedi midi s’éternise. Résultat : des tribunes du Groupama Stadium clairsemées. Peu importe : au-delà de cette stratégie de développement à l’international, il y avait surtout la nécessité pour l’OL de sortir de sa torpeur en mettant fin à une série de six matchs sans succès. Encore raté : les trois points ont fini dans la besace d'une solide équipe nantaise (1-0), désormais leader provisoire et en pleine forme. Au contraire d'un Lyon toujours malade, et d'un Sylvinho déjà dans le dur.La minute d’applaudissements en hommage à Jacques Chirac est respectée, puis l’OL est réduit au silence pendant trop longtemps en première période. Pourtant, Juninho avait prévenu à la veille de la rencontre sur la chaîne du club : «» Le constat se vérifie dans les vingt premières minutes, les Nantais venant chercher haut leurs adversaires et imposant un pressing intense pour déstabiliser le 4-3-3 de Sylvinho. Les premières alertes sont nantaises : le coup franc de Girotto fait parcourir un premier frisson dans la défense lyonnaise (4), et une reprise de Benavente déviée par Marcelo oblige Lopes à sortir le grand jeu (11). Lyon n’est pas dans le rythme et ne se montre pas suffisamment dangereux, à l’image d’un Dembélé discret et d’une première situation dangereuse dans la surface nantaise venue d’un cafouillage mal apprécié par Traoré (25).Ensuite, Lyon décide enfin de quitter ce silence inquiétant en retrouvant de l'allant. Le pressing de Nantes est moins évident et le bloc des visiteurs recule, laissant la possibilité aux Rhodaniens de pousser mais aussi de se heurter à un Alban Lafont infranchissable. Le portier de vingt piges est d'abord impeccable pour repousser une tête à bout portant d'Aouar (35), avant d’écœurer Depay (37) qui avait profité de l'intelligence de Dembélé pour se retrouver seul face au gardien nantais. Les Canaris sont dans le dur et l'OL ne lâche pas le morceau, comme sur le centre de Dubois bien dégagé par Girotto (38) ou sur la frappe de Traoré sauvée par le pied de Lafont avant la pause (45+1). Un gros temps fort qui n'empêche pas les sifflets du Groupama Stadium, au moment de rejoindre les vestiaires.Lyon revient avec les mêmes intentions sur sa pelouse. La bande de Sylvinho joue plus haut qu'en début de match, et souhaite imposer son rythme pour débloquer la partie. Ce n'est pas suffisant pour se créer des occasions franches, la défense nantaise menée par une charnière Pallois-Girotto solide étant toujours aussi imperméable. Les Jaune et Vert profitent de ce mur pour rester dans la rencontre, et même la faire basculer sur un coup du sort. Après une géniale déviation de Benavente, Moutoussamy se retrouve au duel avec Marçal côté droit. Le défenseur tacle dans les pieds du joueur formé à Lyon, puis voit la chique lober un Lopes surpris et incapable d'empêcher le ballon de franchir la ligne (0-1, 59). Un but surprise validé par laet la VAR, après quelques minutes de flottement.L'heure de la révolte ? Pas tout à fait, l'OL n'arrivant pas à mettre de la folie dans les trente derniers mètres et tombant encore sur un Lafont invincible comme sur ce double arrêt face à Terrier (63). Le bloc nantais est parfaitement en place, Depay est en panne d'inspiration et le public lyonnais commence à s'impatienter. Surtout après la nouvelle parade du gardien nantais, devant l'international néerlandais (81). Le silence fait son retour dans le Groupama Stadium, et Bamba est tout près de plier l'affaire d'une belle enroulée (87). Lyon n'a plus gagné depuis le 16 août et s'enfonce dans la deuxième partie de tableau, pendant que Nantes s'installe provisoirement à la place de leader. À Pékin, il est 21h23.