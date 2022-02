Nantes écœure un Stade de Reims réduit à dix

9

FCN (3-4-3) : Lafont - Appiah, Castelletto, Pallois - Fábio (Coco, 19e), Girotto, Chirivella, Merlin - Kolo Muani (Geubbels, 73e), Blas, Simon (Augustin, 73e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.



SDR (4-4-1-1) : Rajković - Busi, Faes, Abdelhamid, Konan (S. Sissoko, 62e) - Flips (Van Bergen, 75e), Munetsi, Matusiwa, Locko (Adeline, 20e) - Mbuku (Hornby, 76e) - Ekitike. Entraîneur : Óscar García.

Cité des ducs 1-0 Cité des sacres.Réduit à dix dès le premier quart d'heure à la Beaujoire et mené dans la foulée, le Stade de Reims a dû s'incliner à Nantes ce dimanche après-midi (1-0). Les Champenois restent englués à la quatorzième place alors que les Jaune et Vert, qualifiés en demi-finales de Coupe de France en milieu de semaine , remontent provisoirement à la huitième.Plutôt dominateur dans le premier quart d'heure, le FCN a vu le match basculer en sa faveur lorsque Yunis Abdelhamid, sur une mauvaise passe en retrait de Bradley Locko (qui sortira dans la foulée), a cisaillé Fábio pour manger un rouge (14) et offrir une cartouche en or aux Canaris juste devant la surface. Moses Simon a transformé côté gardien, et Nantes a pris les commandes - avec un Pedro Chirivella royal - sans enfoncer le clou, malgré deux occasions pour Ludovic Blas (34et 44).À la reprise, les hommes d'Óscar García ont eu deux situations coup sur coup. Mais Wout Faes a trouvé les gants d'Alban Lafont (46), et Chirivella a sauvé de la cuisse un ballon sur sa ligne (47). Si Nantes n'a jamais su faire le break en supériorité numérique, les véhémences champenoises ont par la suite été contenues.De quoi fêter comme il se doit le premier anniversaire d'Antoine Kombouaré, à la tête de la Maison jaune