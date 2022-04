Nantes coule Bordeaux dans un match fou

Nantes (3-4-1-2) : Lafont - Castelletto, Girotto, Merlin - Corchia (Fabio, 68e), Cyprien, Moutoussamy (Appiah, 77e), Simon (Geubbels, 86e) - Blas - Kolo Muani, Coulibaly (Bukari, 86e). Entraîneur : Antoine Kombouaré

Bordeaux (3-4-1-2) : Costil - Ahmedhodžić, Guilavogui, Marcelo (Oudin, 81e) - Kwateng (Briand, 81e), Onana (Adli, 56e), Ignatenko, Mangas - Dilrosun - Hwang (Klidjé, 74e), Niang (Mara, 56e). Entraîneur : David Guion.

Bordeaux continue de creuser très, très profond.Comme en milieu de semaine contre Saint-Étienne, les Girondins ont flanché dans les grandes largeurs sur la pelouse de Nantes (5-3) après avoir pourtant pris un avantage de deux buts. Les supporters nantais avaient demandé à leurs poulains d'envoyer le rival en Ligue 2, ils ont été écoutés. Le message a mis du temps à être entendu par les Canaris. Ce sont bien les visiteurs qui ont bousculé des Nantais encore trop endormis. Niang n'a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets sur un centre d’Ignatenkopour ouvrir le score. Si Cyprien a rappelé à l’ordre les Girondins (10), c’est Dilrosun qui est parvenu à se défaire de la forêt de jambe jaune avant d’envoyer une mine juste sous la barre d’Alban Lafont. Un break en forme de réveil pour la bande à Kombouaré, mais Kolo Muani (27) et Blas (29, 34) ont manqué de précision pour tromper Costil.Un avantage confortable à la pause, mais déjà moins important au retour des vestiaires après le pion de Coulibaly, alors que Hwang a raté l’immanquable devant des buts délaissés par Lafont (48). Préjudiciable quand on sait que Mangas, quelques instants plus tard, a permis aux Canaris de recoller au score en poussant le ballon dans ses propres buts. Dans le dur, Bordeaux est repassé devant grâce à Kwateng, profitant d’un joli mouvement pour enrouler du pied gauche et nettoyer la lucarne de LafontUne joie mesurée pour l’ancien Nantais, mais de courte durée, car Simon trouve Coulibaly au deuxième poteau et le géant malien saute plus haut que tout le monde pour remettre les pendules à l’heure. Passeur sur le but précédent, Simon réalise ensuite un bel enchaînement dans la surface girondine pour renverser la rencontre. Quelques secondes plus tard, une main de Kolo Muani dans sa surface donne une chance inespérée aux Girondins de recoller et de gratter un point, mais Briand bute sur Alban Lafont (87) avant qu’Osman Bukari ne vienne sceller la victoire nantaiseQuatre points de retard sur la place de barragiste à quatre journées de la fin de la saison, le temps va commencer à manquer pour les Girondins.