Nantes et Dijon exultent, Monaco replonge

Vainqueur de Nice dans les dernières minutes (1-0), Nantes est le nouveau dauphin du PSG. Dans le même temps, en remportant facilement le derby de la Garonne (1-3), Bordeaux se retrouve provisoirement au pied du podium. Et alors que Montpellier a fait replonger Monaco en eaux troubles (3-1), Dijon a glané sa deuxième victoire de la saison face à Strasbourg (1-0). Enfin, dans le duel des promus, Brest a battu Metz contre le cours du jeu (2-0).

Maxime Renaudet

Voilà pratiquement deux ans jour pour jour que les Girondins de Bordeaux n'avaient pas gagné au Stadium de Toulouse, en Ligue 1. Le mal est désormais réparé puisque les joueurs de Paulo Sousa se sont facilement farcis leurs ennemis alors que ces derniers rendaient hommage à Brice Taton, décédé à Belgrade il y a dix ans. Dès le début du match, Nicolas de Préville est lancé côté droit et trompe Reynet grâce à une frappe contrée par un autre Nicolas, Isimat-Mirin. L'ancien attaquant du LOSC est même à deux doigts de doubler la mise sur coup franc, mais ce dernier vient s'effondrer sur la barre transversale toulousaine.Dans la foulée, De Préville dépose un nouveau coup franc sur le plat du pied de Pablo qui breake, bien aidé par l'attentisme des joueurs d'Alain Casanova. Au retour des vestiaires, les Girondins décident de mettre fin au peu de suspense restant grâce à un Hwang Ui-jo qui trompe Reynet d'une frappe chirurgicale de l'extérieur de la surface toulousaine. Grâce à son quatrième but de la saison, l'attaquant grec Efthýmis Kouloúris réduit l'écart. Insuffisant pour les Toulousains, qui s'inclinent pour la quatrième fois de la saison., comme la place qu'occupe le TFC après cette défaite contre les Girondins.Alors que cette rencontre semblait se diriger gentiment et tranquillement vers un score nul et vierge, les Nantais ont finalement validé leur domination ce samedi soir. En première mi-temps, les joueurs de Christian Gourcuff mettent à mal les Aiglons. Mais Kalifa Coulibaly ne parvient pas à marquer à la demi-heure de jeu, la faute à un arrêt peu académique de Walter Benítez. En seconde période, ce sont encore les Canaris qui dominent le match. Il faut finalement attendre les cinq dernières minutes, et un magnifique grand pont de Kader Bamba, pour voir le premier but. L'œuvre de Moses Simon, en pleine bourre depuis plusieurs semaines. Avec cette sixième victoire de la saison, les Nantais deviennent officiellement le nouveau dauphin du PSG., comme le nombre de points glanés par les Nantais depuis le début de saison.Après deux victoires saisissantes contre Nice puis Brest, le club de la Principauté a replongé dans ses travers du début de saison ce samedi soir. Pourtant, Aleksandr Golovin a l'occasion d'ouvrir le score facilement, mais sa frappe du gauche est bien trop croisée. La chance des Monégasques est passée, puisque cinq minutes plus tard, à la suite d'un contre éclair, Florent Mollet et Gaëtan Laborde se jouent de la défense princière avant que le numéro 25 montpelliérain ne fusille Benjamin Lecomte.L'ancien portier héraultais doit à nouveau mettre un genou à terre quelques minutes plus tard, quand Pedro Mendes l'aligne après un arrêt magnifique face à Andy Delort. Ce dernier crucifie à son tour le gardien monégasque, et se blesse sur l'action. Ensuite, si Wissam Ben Yedder pense relancer la rencontre après un splendide mouvement avec Islam Slimani, il n'en est rien, et les Montpelliérains remportent leur quatrième match de la saison. Ce qui leur permet de se classer sixièmes de Ligue 1, en attendant la rencontre entre Rennes et Reims ce dimanche., comme le nombre de buts inscrits par Montpellier en neuf journées.Dans ce duel de l'Est entre Dijonnais et Strasbourgeois, ce sont bien les hommes de Stéphane Jobard qui l'ont emporté sur la plus petite des marges. Le seul but de cette rencontre intervient peu avant la fin du premier acte lorsque Mounir Chouiar met le bouillon côté gauche avant de rentrer dans la surface et de servir Matheus Pereira, dont la tête à bout portant est repoussée par Matz Sels. Manque de chance pour le portier belge, le cuir revient sur l'ancien d'Arsenal Stephy Mavididi qui ouvre la marque et inscrit son premier but en Ligue 1. Si Thierry Laurey tente de redonner du dynamisme à son équipe avec les entrées de Lebo Mothiba, Nuno Da Costa ou Jean-Ricner Bellegarde, les joueurs du Racing ne parviennent pas à égaliser et voient leur adversaire du soir revenir à un petit point d'eux., comme le nombre de degrés qu'il faisait ce samedi soir dans la capitale bourguignonne.Dans ce duel des promus, ce sont bien les Messins qui ont dominé la rencontre. Mais par manque de réalisme et de chance, ce sont les Bretons qui sont sortis vainqueurs de ce duel couperet. Après avoir concédé un but refusé en début de rencontre, Brest prend finalement les devants peu avant le quart d'heure de jeu grâce à une reprise de volée du plat du pied de Julien Faussurier. Le cinquième but de sa carrière, en Ligue 1. Loin d'être dominateurs après cette ouverture du score précoce, les Brestois font le dos rond. Ils attendent finalement l'approche de la mi-temps pour mettre KO les Lorrains, grâce à un coup de tête rageur de Jean-Charles Castelletto sur corner. Largement suffisant pour la troupe d'Olivier Dall'Oglio, qui remporte là sa deuxième victoire de la saison. Pour Metz, l'automne est compliqué puisque les Grenats pourraient se retrouver derniers de Ligue 1 en cas de victoire de Saint-Étienne dans le derby ce dimanche soir., comme le nombre de corners obtenus par Metz.