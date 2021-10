Nantes bâtonne l'ESTAC

Nantes (4-2-3-1) : Lafont - Appiah, Castelletto (Pallois, 87e), Girotto, C. Traoré (Corchia, 86e) - Cyprien, Chirivella - Geubbels (Bukari, 25e), Blas (Coco, 86e), M. Simon (Moutoussamy, 81e) - Kolo Muani. Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Troyes (3-4-2-1) Gallon - El Hajjam, Salmier, Palmer-Brown (Domingues, 77e) - Kaboré, Kouamé, Chavalerin, Koné (Larouci, 76e) - M. Baldé (Suk, 77e), Ripart (Chadli, 77e) - G. Rodrigues (Lumeka, 85e). Entraîneur : Laurent Batlles.

Troyes va encore devoir patienter.Malchanceuse chaque semaine, la formation de Laurent Batlles (une seule victoire cette saison) a encore manqué de réussite ce dimanche à Nantes, et s'est inclinée sur un score sec (2-0) face aux coéquipiers de Pedro Chirivella, qui se relancent après leur chute à Reims Après un premier acte équilibré et rythmé par plusieurs occasions de part et d'autres (notamment un face-à-face perdu par Randal Kolo Muani face à Gauthier Gallon), les Canaris ont pris lesur un temps fort, le soldat Andrei Girotto se retrouvant seul sur un corner de Wylan Cyprien et plaçant un coup de casque gagnant (58). Sonnée, l'ESTAC s'est fait breaker à cause d'une main de Yoann Salmier, pour un penalty obtenu et transformé en force par Ludovic Blas (69). Malgré un très bon Gerson Rodrigues et la bonne entrée de Nassim Chadli (qui aurait pu être passeur décisif pour Brandon Domingues), les Troyens ne sont jamais revenus dans le match.De quoi fêter comme il se doit le retour de la Brigade Loire à la Beaujoire