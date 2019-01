Nancy stoppe Auxerre, Ajaccio freine Metz

Après trois victoires éclatantes, l'AJ Auxerre s'est inclinée sur la pelouse de Marcel-Picot (0-1), permettant à Nancy de laisser la dernière place au Red Star, défait à « domicile » par Châteauroux (1-3). Tenu en échec face à l'AC Ajaccio (0-0), le leader messin peut potentiellement être rattrapé par Brest, qui reçoit Sochaux ce samedi. Rattrapé par le Gazélec (1-1), Grenoble manque de rejoindre la zone des barrages, tandis que Lorient reste quatrième, après une victoire aux forceps à Valenciennes (1-2).

Les résultats de la 22e journée de Ligue 2 :

Le vrai héros : Vinni Dugary-Triboulet

Le vrai zéro : Sikou Niakaté

Le chiffre : 555

L’image de la soirée :

Oh le vilain geste !

Sujet, verbe, compliment

Si cette soirée était une pizza : la cinq saisons

Le 30 novembre dernier, ce petit bonhomme avait contribué à la victoire de l' ASNL Orléans . Depuis, le compteur de victoires du club au chardon affichait une grosse bulle que le gamin formé au club s'est chargé de faire éclater ce vendredi soir face à Auxerre . Suffisant pour laisser la place de lanterne rouge au Red Star . Et pour le maintien ?Le défenseur valenciennois retient Alexis Claude-Maurice par le col, annulant ainsi une occasion manifeste de but pour Lorient . C’est rouge direct, décide M. Perreau Niel. Et c’est d’autant plus dommage puisque Vincent Le Goff conclut le coup franc qui s’ensuit d’une superbe frappe longue distance qui permet aux Merlus d’égaliser, avant que le même Claude- Maurice ne permette aux Bretons de prendre l’avantage juste avant la pause.Comme le nombre de minutes pendant lesquelles Quentin Westberg n'a pas encaissé de buts avec Auxerre . Mais il a fallu que Triboulet vienne tout gâcher en offrant le but de la victoire à Nancy , brisant ainsi la série de neuf matchs sans défaite de l' AJA , qui courait tout de même depuis le 26 octobre dernier !Après le but de Florian Raspentino au bout de dix minutes de jeu, les ultras valenciennois n’acclament pas leur attaquant, mais scandent le nom d’ Emiliano Sala , rendant ainsi le premier hommage du week-end à l’Argentin disparu cette semaine. Puissant. Matthieu Saunier a-t-il lu le dernier numéro desur la route de Valenciennes ? Quoi qu’il en soit, le défenseur lorientais doit encore travailler sa manière de stopper l’adversaire puisqu'en jetant littéralement sa carcasse sur un Valenciennois, il écope d’un rouge logique et rééquilibre les effectifs juste avant la pause. VA n’en demandait pas tant !La saillie est signée Pablo Correa , dont les Ajaïstes retrouvaient l’ancien club ce vendredi soir. Sans états d’âme, l’Uruguayen montre qu’il est un homme du présent. «» , lui demande-t-on sur beIN Sports. Il faut moins d’une milliseconde à l’intéressé pour répondre : «Cinq matchs pour un multiplex du vendredi soir, ça change des huit habituels, mais au fond, pourquoi pas ? Moins de rencontres à suivre et moins de potentiels déplacements à un horaire compliqué pour les supporters. Dommage que la Ligue n’ait pas joué le jeu à fond en en programmant seulement deux ce samedi et trois lundi prochain. Quitte à faire les choses bien, autant ne pas les faire à moitié.