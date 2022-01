Nancy sort Rennes, Bastia régale et Montpellier passe

Il fallait attendre les matchs de 16 heures pour voir les pensionnaires de Ligue 1 trépasser. Le Stade rennais s'est fait piéger à Nancy, lanterne rouge de Ligue 2, où Baptiste Valette s'est montré héroïque lors de la séance de tirs au but (1-1, 4 TAB 2). Moins de suspense pour Bastia, qui a donné une leçon à Clermont (2-0) pendant que Montpellier dominait Strasbourg (1-0). Sans oublier une autre petite surprise avec la qualification de Bergerac face à Créteil (0-0, 5 TAB 4).

Montpellier peut compter sur le soldat Ristić. Déjà buteur contre Angers en championnat pour finir l'année 2021, le latéral a remis ça pour lancer 2022 en marquant le but de la qualification pour les huitièmes de finale contre Strasbourg. L'international serbe a déclenché une frappe pure des 25 mètres pour battre l'excellent Sels avec l'aide du poteau. Un éclair dans une rencontre très plaisante et animée. Strasbourg avait démarré très fort, mettant la pression sur la cage de Bertaud, sans que le trio Ajorque-Diallo-Gameiro ne fasse la différence. Le second a pourtant eu l'occasion de remettre les compteurs à zéro avant la pause, mais il a envoyé son penalty au-dessus de la barre. Une opportunité en or avant une domination héraultaise en seconde période, Sels et Djiku se chargeant des sauvetages pour laisser le Racing dans la partie jusqu'au bout. En vain, Montpellier ne rompant pas et enchaînant un sixième succès d'affilée toutes compétitions confondues.Une statue pour Baptiste Valette à Nancy. L'ASNL doit une fière chandelle à son gardien, héroïque dans une séance de tirs au but victorieuse face à Rennes (1-1, 4 TAB 2) en repoussant trois tentatives bretonnes, avant la transformation décisive de Delos, pour emmener son équipe en huitièmes de finale de la Coupe de France. Un exploit pour la lanterne rouge de Ligue 2, toujours dirigée par Benoît Pedretti en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur. Et une terrible désillusion pour Rennes, privé de nombreux joueurs entre la CAN et les cas positifs à la Covid-19, mais qui avait longtemps dominé les débats. Seulement, un homme a joué de maladresse et de malchance pendant près d'une heure : Serhou Guirassy. Muet depuis fin octobre, l'attaquant rennais aurait pu (au moins) signer un triplé à Marcel-Picot, où il a envoyé un penalty dans les nuages après une faute de Patrick sur Laborde, manqué trois autres énormes occasions et touché le poteau au retour des vestiaires. Le SRFC s'en est alors remis à Doku, titulaire pour la première fois depuis le 22 août, pour faire craquer une équipe nancéienne courageuse. L'international belge a trouvé la faille d'un tir enroulé du gauche à l'heure de jeu. Oui, mais Nancy n'a pas abdiqué, revenant même dans le coup après un pion de Biron à la suite d'une belle remise de Bondo. Moins souverain dans le jeu après les sorties de Guirassy et Doku, tous les deux remplacés par les jeunes Diouf et Tel, Rennes quitte donc la compétition dès les 16de finale et confirme ses difficultés depuis quelques semaines.Dans le dur en championnat, Bastia sait se sublimer dès que la Coupe pointe le bout de son nez. À Furiani, les Corses ont donné la leçon à Clermont (26 tirs à 4 !), venu sur l'Île-de-Beauté avec une charnière expérimentale et sans Bayo. Résultat, les hommes de Gastien ont dû s'en remettre à Desmas pour éviter la noyade. Le portier auvergnat n'a cependant rien pu faire pour empêcher le Sporting de l'emporter. Bien trouvé sur une très belle ouverture de Quemper, Santelli a montré la voie en réalisant un enchaînement contrôle-frappe de grande classe pour planter la première banderille. Un pion qui n'a pas réveillé les visiteurs, malmenés par une équipe bastiaise joueuse et récompensée une seconde fois sur un corner de Salles-Lamonge repris à bout portant par Robic, bien aidé par l'astucieuse déviation de Santelli. De quoi chauffer un public corse comblé et qui espèrera sans doute la réception d'un gros morceau au tour suivant.Bergerac est toujours insubmersible ! Comme face à Metz au tour précédent, le pensionnaire de National 2 a fait preuve de solidité pour sortir Créteil à la maison et entretenir cette incroyable statistique : les Bergeracois n'ont toujours pas encaissé de but cette saison en Coupe de France. Il a fallu attendre la séance de tirs au but pour voir Bergerac refaire le coup en réalisant un sans-faute (5 tentatives, 5 buts) face à Riffi Mandanda pour finalement exulter le manqué de Chergui au bout du suspense. Emballé, c'est pesé : le Petit Poucet de cette édition pourrait bien s'appeler Bergerac !