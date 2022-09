Nancy se réveille, Dunkerque et Avranches passent leaders

[⏱️] #USLDFCB Nos "Bleu et Blanc" terminent la rencontre par une victoire de 2 buts à 0 face au FC Borgo ! 3 points bien mérités au terme d'un match abouti !? FC Versailles - 09/09/2022 - Stade Jean-Bouin#TeamUSLD ?⚪? pic.twitter.com/EFaMO9nryn — USL DUNKERQUE ? (@usldunkerque) September 2, 2022

Le Puy 1-2 Châteauroux

Martigues 3-1 Saint-Brieuc

FC

EN-FIN !Après une entame de saison cataclysmique et malgré son infériorité numérique, Nancy a réussi à s'imposer lors de la quatrième journée de National contre Concarneau (dauphin du championnat, avant les rencontres du week-end) : pourtant menés après l'ouverture du score de Sinquin juste avant la pause, les Lorrains ont tout renversé en seconde mi-temps grâce à Nangis et Sakho pour s'offrir une douzième place remplie d'oxygène.Les autres grands vainqueurs de ce vendredi soir se nomment Dunkerque (qui a facilement battu Bastia-Borgo, et qui prend la tête du classement), Avranches (deuxième et venu à bout de Villefranche Beaujolais, qui a complètement gâché son avance d'un but en deuxième période), Châteauroux (qui monte sur le podium et qui a réagi après avoir également pris du retard, avec notamment une réalisation de l'immense Roux) et Martigues (passé, décidément, de 0-1 à 3-1 dans la dernière demi-heure et désormais cinquième). Les deux autres matchs de ce début de week-end en troisième division, à savoir Orléans-Versailles et Bourg-en-Bresse-Cholet, ont terminé sur le même score : 1-1.Sale temps pour les Bretons..., comme le nombre de 0-0, tous les terrains ayant même vu deux tremblements de filets ou plus.