Nancy frustre le HAC

#HACASNLLes deux courses d'élan de Kadewere... Sans trucage ! pic.twitter.com/OCeJcRA1RC — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 4, 2019

Le Havre (4-4-2) : Gorgelin - Bese, Ersoy, Camara, Meras - Assifuah (Youga, 77e), Gueye, Basque, Ben Mohamed (Coulibaly, 76e) - Thiaré (Dzabana, 86e), Kadewere. Entraîneur : Paul Le Guen.



Nancy (3-4-3) : Valette - Seka, El Kaoutari, Lybohy - Muratori, Karamoko, Akichi, Lefebvre (Rocha Santos, 46e) - Bassi (Bertrand, 84e), Dembélé (Gueye, 46e), Vagner. Entraîneur : Jean-Louis Garcia.

Cette petite phrase, confiée par Tino Kadewere au micro de Canal + Sport à la mi-temps est celle d'un homme en confiance et qui a voulu se racheter d'un penalty manqué en transformant sa deuxième tentative. Malheureusement pour le Zimbabwéen, son douzième but de la saison a été gâché par un autre penalty, transformé par Vagner et qui offre à Nancy un point pour se maintenir dans la première partie de tableau.Dans un premier acte dominé par les Havrais, M. Rainville offre deux penaltys aux locaux, incapables de concrétiser leurs trois occasions franches. Et si Kadewere manque le premier, l'attaquant s'impose pour tirer le deuxième, exactement de la même manière. Cette fois-ci, Baptiste Valette est impuissant et ne peut que constater les dégâts : son adversaire a marqué ses trois derniers buts sur penalty, autant dire qu'il sait plutôt bien comment s'y prendre.Malheureusement, les Normands ne savent pas comment faire pour tuer le match, et Nancy concrétise l'un de ses rares temps forts par un nouveau penalty, provoqué par une bousculade de Romain Basque sur Vagner dans la surface. Le Brésilien se fait justice lui-même et manque même de créer la surprise dans le temps additionnel, après une deuxième mi-temps principalement passée à contrer les offensives havraises. Finalement, Nancy (18 points) compte une unité de retard sur le HAC, scotché à la septième place, à trois points des barrages, et qui n'a plus gagné depuis... le 30 août dernier.Toujours aussi dur, le football du lundi soir.