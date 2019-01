Naldo et ses stats impressionnantes de buteur

1

JB

On se rassure comme on peut sur le Rocher.Si Naldo, du haut de ses 36 ans, ne représente pas la recrue la plus sexy des récents mercatos monégasques, il pourra certainement apporter dans un domaine plutôt utile : le tremblement de filets. D'après Opta , l'ancien du Werder, de Wolfsbourg et de Schalke a marqué plus de buts que n'importe quel autre défenseur dans les 5 grands championnats européens sur les dix dernières saisons (32 en Bundesliga), excepté le monstre Sergio Ramos (39).Mais ça, c'était avant que le Brésilien ne croise la route de Régis Gurtner, Baptiste Reynet et Benoît Costil.