Naldo-Djilo, duo maso

Recrues hivernales de Monaco et Guingamp, Naldo et Papy Djilobodji étaient censés apporter de la sérénité et de l'expérience au secteur défensif de leur nouvelle équipe. Mais c'est pour le moment l'inverse qui se produit. En témoignent leur expulsion respective du week-end.

Trois buts encaissés, un but marqué et un rouge pour Papy

Des erreurs et deux expulsions pour le grand frère brésilien

2 - Naldo est le 1er joueur à être expulsé à 2 reprises lors de ses 3 premiers matches de Ligue 1 sur les 30 dernières saisons. Sketch. pic.twitter.com/gV2et9KY9N — OptaJean (@OptaJean) 26 janvier 2019

Il n'est jamais sain ni productif de tirer sur une ambulance. Surtout quand les patients qui s'y trouvent ont été, à l'origine, appelés pour régler de manière urgente les problèmes de santé observés et qu'ils viennent juste de prendre place dans le véhicule dans la peau des blessés. Reste que quand deux cas similaires se produisent aux deux extrémités de la France , le parallèle est trop gros pour ne pas l'évoquer.En vérité, les ambulances évoquées étaient déjà pleines à craquer. Remplies de Guingampais au Nord-Ouest du pays et de Monégasques au Sud-Est de l'Hexagone, elles viennent respectivement d'être rejointes par Naldo et Papy Djilobodji . Deux renforts appelés à la rescousse pour apporter sérénité et expérience, pour réaliser les gestes de premier secours et pour administrer les soins les plus basiques. Dans le langage du football, cela signifie que les deux défenseurs ont été recrutés pour rassurer les plus jeunes de l'équipe, offrir un certain calme sur la pelouse et solidifier l'arrière-garde afin d'éviter les nouvelles blessures. Sauf que pour le moment, c'est tout le contraire qui se produit.Djilobodji, d'abord. Après une saison 2017-2018 plutôt réussie avec Dijon (trente titularisations en championnat), l'ancien de Chelsea se défait des mailles du contrat professionnel de Sunderland , où il n'avait manifestement aucun avenir, pour revenir sur sa terre d'adoption. Direction l'En Avant donc, où la périlleuse mission maintien (la «» , comme il l'appelle lui-même) l'attend avec la lanterne rouge vif de Ligue 1. «, se satisfait alors Jocelyn Gourvennec , pas avare en compliments, lors de la présentation du joueur.Le début de l'aventure démarre d'ailleurs de belle manière, même s'il participe au 9-0 concédé contre le Paris Saint-Germain sans pouvoir empêcher les trois buts encaissés après son entrée en jeu. Aligné à Nancy en seizièmes de finale de Coupe de France , l'arrière central inscrit le but de la qualification durant les prolongations. «, ajoute encore son entraîneur.» Problème : ce goût du combat parfois agressif à l'extrême lui joue un tour quatre jours plus tard dans un match autrement plus important : contre Reims à domicile, l'ex-Nantais se livre beaucoup trop et dégomme le visage de Pablo Chavarría au lieu du ballon à l'heure de jeu, laissant l'adversaire en sang. Carton rouge, Guingamp réduit à dix alors qu'il est mené d'un but, défaite sur le plus petit des scores et suspension à prévoir pour le fautif qui va donc avoir bien du mal à aider ses partenaires, vu comme le temps presse.La situation s'avère encore pire pour Naldo . Là aussi, le mariage entre le Brésilien et l' ASM commence bien : pour ses premières apparitions en rouge et blanc (sur le terrain de l' Olympique de Marseille en Ligue 1, en Coupe de France devant Rennes et à Canet Roussillon en Coupe de la Ligue ; aucune défaite) le grand bonhommme fait bonne impression. En tout cas, il ne se fait pas remarquer pour une quelconque faiblesse. De bonne augure pour ce «» , selon Thierry Henry . Lequel présente même son chouchou comme un «» en conférence de presse. Et puis, tout se casse la gueule.Devant le public monégasque, l'international (quatre sélections) ne reste que sept minutes sur la pelouse lors de la réception de Strasbourg . Le temps de commettre une faute en tant que dernier défenseur sur Ludovic Ajorque , de se faire expulser directement et de laisser ses potes en infériorité numérique se faire exploser (5-1). À Dijon , dans le duel de la peur disputé ce samedi,: en plus de couvrir Kwon Chang-hoon sur l'ouverture du score, le grand frère un peu paumé sort un tacle hyper dangereux sur Júlio Tavares à l'heure de jeu et regagne les vestiaires illico. Le Rocher éclate une nouvelle fois, perd du terrain sur le maintien et son Sud-Américain s'attend à une absence prolongée. Encore plus longue que celle de Djilobodji. Mauvaises pioches ?