« Lacroix m’a invité à venir voir Wolfsburg-Leipzig »

En quelques jours, Nadim - ou @nadimalmak - a cumulé des millions de vues sur TikTok. Son atout ? Être le sosie du défenseur français de Wolfsburg Maxence Lacroix, qui plus est nouvelle idole des fans de FIFA. Rencontre avec le dégradé bas le plus populaire d’internet actuellement.

Je vois plus Lacroix que mon père en ce moment le pire c'est que c'est pas une vanne pic.twitter.com/PZGVyTsamR — ??????? ? (@Fabrizi__) October 18, 2021

« Sur mon fil TikTok, les dix premières vidéos étaient des montages avec ma tête ! En fait, les gens pensaient que j’avais un faux compte qui postait juste des vidéos de Lacroix et que c’était donc vraiment lui qui dansait. »

« Mon frère m’avait déjà fait la remarque sur Lacroix. Pour moi, il disait ça juste par rapport à notre coupe de cheveux, rien de plus. Finalement, tous les commentaires lui ont donné raison. »

Propos recueillis par Yannis Habachou

Non, ce n’est pas moi !Et pour être honnête, je n’étais pas totalement convaincu de la ressemblance. Puis quand les gens ont commencé les montages sur Tiktok, je me suis dit :, mais je ne pense pas que ce soit si poussé.Je m’appelle Nadim, j’habite à Londres et je suis créateur de contenus. J’ai commencé sur Youtube et je me suis lancé sur TikTok en 2019. Je poste des vidéos de danses et des pranks.J’ai publié une vidéo où je dansais sur « Meet Me At Our Spot ». J’ai rapidement vu des commentaires qui disaient, et d’autres. Je ne comprenais rien ! En deux jours, la vidéo a totalisé un million de vues. Franchement, en voyant tout ça, c’était hyper déroutant et pas normal. En théorie, ce genre de vidéos ne fait pas autant de vues sur mon compte.C’est un truc de fou. Il y a quatre jours, je suis allé sur mon fil TikTok et je te jure que les dix premières vidéos étaient des montages avec ma tête ! J’étais choqué. En fait, je crois que les gens pensaient que j’avais un faux compte qui postait juste des vidéos de Lacroix et que c’était donc vraiment lui qui dansait. J’avais 200 000 followers, j’en ai maintenant 500 000 grâce à lui.Oui, je suis un gros joueur. Et, bien sûr, je l’ai pris dans mon équipe FUT, il est trop rapide ! J’ai dû changer toute ma composition pour pouvoir l’intégrer correctement.En fait, mon frère est un dingue de foot, et je joue souvent avec lui. Je me rappelle, il y a quelques mois, il m’avait déjà fait la remarque sur Lacroix. Je n’avais pas calculé. Pour moi, il disait ça juste par rapport à notre coupe de cheveux, rien de plus. Finalement, tous les commentaires lui ont donné raison.Non, c’est moi qui lui ressemble ! Tout le monde le connaît, moi je ne suis personne. En plus, il a quel âge, 23 ans ?Quoi ? Il est plus jeune que moi ? Ok, c’est donc lui mon sosie !J’ai posté la vidéo en story Instagram et quelques jours plus tard, il m’a envoyé un message. Il m’a raconté que beaucoup de ses amis lui ont envoyé mon profil. C’est juste dingue. Il est trop cool. Et tu sais ce qui est le plus fou ? Il m’a invité à venir voir Wolfsburg-Leipzig avec trois potes à moi ! Je vais donc aller en Allemagne grâce à tout ça, c’est incroyable.S’il fait ça, je pleure !La meilleure chose serait de refaire la chorégraphie avec lui, et de poster ça sur TikTok. Actuellement, c’est mon rêve.Si je venais de nulle part, je pourrais m’inquiéter, effectivement. Mais j’ai déjà une communauté, je possède deux chaînes Youtube et j’ai des plans sur le long terme. Je sais où je veux aller, je veux continuer à faire du contenu drôle et des danses. J’ai gagné beaucoup de followers grâce à Lacroix, mais ce n’est que du bonus. En plus, ça se diversifie, je suis suivi par des gens en France et en Allemagne. Au fond, je pense que ça ne s’arrêtera jamais. On va toujours me comparer à Lacroix, mais c’est cool. Et toi, tu penses que je lui ressemble ?