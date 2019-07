Fekir vers le Napoli ?

1

VLU

Tout s'accélère, dans le dossier Fekir.Annoncé un temps proche du Real Betis, Nabil Fekir semble bel et bien sur le départ mais pourrait finalement se diriger vers le Napoli. Selon les informations de, le club de Carlo Ancelotti a déjà fait parvenir au milieu français une proposition de contrat et pourrait entrer en négociations avec l'Olympique Lyonnais dans les prochaines heures.Naples s'intéresserait à Nabil Fekir, car le dossier James Rodríguez serait trop difficile à concrétiser. De fait, le transfert du champion du monde âgé de 25 ans pourrait être plus aisé à boucler puisqu'il ne reste au joueur plus qu'une année de contrat et que le montant demandé par les dirigeants lyonnais serait compris entre vingt et 25 millions d'euros. De son côté, Nabil Fekir serait intéressé par la proposition italienne.En même temps, entre le Betis et Naples...