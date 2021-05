N’oublions jamais Christophe Revault

Christophe Revault est décédé, ce jeudi 6 mai 2021, à 49 ans. Né à Paris et retrouvé mort à son domicile dans la région havraise, l’ancien gardien de but passé par le HAC, le PSG, Toulouse, Rennes et l’équipe de France A’ plonge le football français dans une immense tristesse. Ce n’est pas un joueur de foot qui vient de s'éteindre, c’est une légende.

Mon premier contrat pro ? merci pour tout Monsieur Revault ?????? pic.twitter.com/u9amti2kez — Benjamin Mendy (@benmendy23) May 6, 2021

Gambardella, échec parisien et légende toulousaine

Deux nuances de bleu

Par Matthieu Pécot

Des larmes et des cœurs bleus. Voilà ce que Riyad Mahrez, Benjamin Mendy, Guillaume Hoarau, Brice Samba, Zinedine Ferhat, Pape Gueye, Tino Kadewere et tous les autres joueurs passés par le Havre Athletic Club ont instinctivement versés, sur les réseaux sociaux, au moment où le club doyen a confirmé cette sombre information que révélait ce jeudi soir le: Christophe Revault est mort.Ce n’est pas anodin qu’un petit, mais historique média normand révèle la disparition de ce père de deux enfants qui, s’il est né à Paris en 1972 et a porté le maillot du PSG lors de la saison 1997-1998, a trouvé en ce coin de Normandie un endroit dont il allait faire son royaume. Christophe Revault n’avait pas demandé de devenir une légende lorsqu’il a posé ses bagages dans la sous-préfecture de Seine-Maritime en 1988, à 16 ans. Un an plus tard, il était pourtant déjà le héros d’un HAC qui soulevait sa première (et encore unique à l’heure actuelle) Coupe Gambardella, en battant en finale le Paris Saint-Germain de Pascal Nouma et Francis Llacer (0-0, 4-2 tab). Le fait que quatre victoires aient été obtenues aux tirs au but lors de cette épopée laisse deviner le rôle qu’a joué le dissuasif gardien de but dans le gain de ce trophée.Rentré dans le cœur des supporters havrais par la grande artère, Revault devient le successeur naturel d’un autre gardien historique de la porte océane, Fabien Piveteau, qui rejoint Monaco en 1994 et laisse ainsi le champ libre à son héritier. Revault débarque avec ses cheveux blonds mal coiffés, un grand sourire, des sourcils froncés et des arrêts réflexes incroyables qui obligent son quart d’heure de gloire à s’éterniser. Dans un club qui joue laborieusement sa survie dans l’élite chaque saison, il réussit la prouesse d’être élu trois fois de suite gardien de but de l’année paren 1995, 1996 et 1997. C’est peut-être un petit règne, mais personne ne peut le contester. À une époque où les maillots floqués du nom des joueurs ne sont pas encore disponibles à la vente, il arrive dans les foyers normands de voir des mères de famille aimantes coudre des morceaux de tissus dessinant le nom de « REVAULT » au dos de sombres sweat-shirts pour satisfaire les caprices de leur enfant. La légende est en marche.Trop fort pour le HAC et star incontestée du « Stop 10 » de Canal+ (rubrique qui recense les plus beaux arrêts du championnat de France), Revault rejoint le Paris Saint-Germain en 1997. À 25 ans, il est censé se servir de son passage au sein du club de la capitale pour confirmer son ascension et se rapprocher de l’équipe de France. Mieux, il réalise un rêve de gosse, puisque son père était quelques années auparavant stadier au Parc des Princes. Mais le rêve vire vite au cauchemar à cause d’un match européen désastreux face au Bayern Munich et un manque d’indulgence de ses dirigeants. Les Guignols de l’Info rient de sa performance, l’opinion public emboîte le pas. Christophe Revault est devenu une blague, un mauvais gardien en qui on ne peut pas faire confiance. Ce contexte et sa difficulté à cohabiter avec la pression médiatique l’écartent des plans d’Aimé Jacquet, qui préfère filer à la Coupe du Monde avec un trio de gardiens de but composé de Fabien Barthez, Bernard Lama et Lionel Charbonnier.Été 1998 : l’Équipe de France soulève la Coupe du Monde et dans l’indifférence la plus totale, Christophe Revault rebondit à Rennes... Loin de la lumière, il retrouve le sourire avant de rejoindre Toulouse, où il deviendra une légende, une vraie (2000-2006). Si en 2017, à l’occasion des 80 ans du TFC, les supporters ont décidé de l’élire meilleur gardien de l’histoire du club, c’est autant pour saluer son talent que sa fidélité. L’histoire retient en effet qu’il fait partie des quatre joueurs (avec William Prunier, Stéphane Lièvre et Anthony Bancarel) qui, alors que le club est relégué en National, acceptent de rester pour maintenir le navire à bord, par loyauté.Puisque les boucles sont faites pour être bouclées, Revault finit logiquement par revenir au Havre. Il s’offre en mai 2008 une dernière vraie joie, une montée en Ligue 1 après une large victoire au stade Jules-Deschaseaux contre Bastia (6-0). Au coup de sifflet final, Revault, brassard de capitaine autour du bras, est porté en triomphe. Les héros havrais qui l’entourent s’appellent Kevin Anin, Jean-Michel Lesage, Guillaume Hoarau, Amadou Alassane, Jérémy Hénin, Jamel Aït Ben Idir ou Olivier Davidas.Puis l’horloge a tourné, le 6 mai 2021 est arrivé et on a presque oublié que Christophe Revault avait pris sa retraite de joueur après plus de 500 matchs au compteur, qu’il avait été un entraîneur intérimaire brillant, un recruteur, un directeur sportif, un conseiller du président, résistant à chaque changement de staff ou de direction. Pour tout dire, on ne savait parfois même plus quelle était sa fonction. L’essentiel était ailleurs : dans la certitude qu’il était là, quelque part en coulisses, à se bagarrer pour que le ciel et le marine redeviennent un jour deux nuances de bleu à la mode.Christophe Revault est mort ce jeudi, soit deux jours après un match de Ligue 2 entre Le Havre et Toulouse et une défaite du PSG en coupe d’Europe. Une manière comme une autre de repartir avec des souvenirs. N’oublions jamais non plus tous ceux qu’il nous laisse.