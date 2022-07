N'Golo Kanté privé de tournée aux USA à cause de son schéma vaccinal incomplet

We're on our way to Los Angeles! ??Here's our travelling squad for the trip! #BluesInTheUSA pic.twitter.com/hRD4Ubv1YT — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 9, 2022

Il est petit, il est gentil, mais il n'ira pas aux États-Unis.Alors que Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea, a dévoilé ce samedi le groupe de 29 joueurs qui participera à la tournée de présaison aux États-Unis, la liste de l'Allemand a surtout retenu l'attention en raison de deux absences majeures : celles de N'Golo Kanté et Ruben Loftus-Cheek, privés de tournée pour la même raison., a expliqué le club londonien à travers un communiqué publié sur son site officiel Malheureusement pour les deux, les autorités américaines exigent un schéma vaccinal complet pour pouvoir pénétrer sur le sol américain, ce qui n'est pas leur cas. Kanté et Loftus-Cheek manqueront donc les trois rencontres prévues contre Club América, la formation mexicaine, le 17 juillet, Charlotte FC quatre jours plus tard et enfin les retrouvailles avec Arsenal dans le cadre de la Florida Cup, le 23 juillet prochain.Ce qui n'empêchera pas le Français d'être plus en jambes que ses coéquipiers dès la rentrée.