N'Golo Kanté porte plainte contre son agent d'image pour escroquerie

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Qui a voulu se jouer du chouchou des Français ?Ce mercredi, le quotidienrapporte que N'Golo Kanté a porté plainte contre son agent d'image, Nouari Khiari, pour escroquerie, abus de confiance et exercice illégal de la profession d'agent sportif. L'homme mis en cause par l'actuel milieu de terrain de Chelsea est présent dans sa carrière sportive depuis Boulogne-sur-mer. Pourtant, c'est en juillet 2016 que l'international français signe un véritable contrat avec la société de conseil et de communication de Khiari.rapporte qu'après la signature de ce contrat, de vives tensions sont apparues et que l'intéressé a commencé à prendre ses distances.En effet, le champion du monde trouvait que les contrats de sponsoring proposés par l'agent ne correspondaient pas à son image. En cause, une campagne publicitaire pour une société de paris sportifs. À la suite de cela, le natif de Suresnes a souhaité mettre un terme à sa collaboration avec Nouari Khiari en juillet 2017. Le joueur du club londonien avait même consenti à verser la somme de 150 000 euros en échange de la résiliation de son contrat. Après avoir rempli cet accord, l'ancien Caennais accuse Khiari d'avoir gardé toutes les copies du document, puis d'avoir exercé sur lui une pression pour obtenir plus d'argent.En parallèle de cette première tentative d'escroquerie, l'agent trouble aurait tenté de s'immiscer dans la carrière sportive de Kanté, lui proposant notamment en juillet 2018 de participer à un potentiel transfert vers le Real Madrid. Une situation qui a mis en péril la relation qu'a le joueur avec son conseiller sportif, Abdelkarim Douis, qui a lui aussi porté plainte contre Khiari. Le joueur a réagi et apporté son soutien à son conseiller sportif : «Il est petit, il est gentil, mais tu n'as pas intérêt à l'escroquer, N'Golo Kanté.