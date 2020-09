Kanté, douze mois d’affinage

Ça y est : on a retrouvé Kanté ! Et c'est peut-être la seule vraie bonne nouvelle que les Bleus ont pu ramener de Suède samedi, après une année compliquée où le milieu français semblait avoir perdu son sourire.

2

Y avait une couille dans le Kanté

Par Mathieu Rollinger

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Kanté qui couvre 30% de la surface de la Terre par-ci ; Kanté qui contribue au réchauffement climatique rien qu’avec sapar là ; Kanté qui est son propre producteur d’énergie ; Kanté qui peut parler en braille ; Kanté qui peut tacler ton ami imaginaire... Si la saison 2019-2020 n’a qu’un seul bénéfice, c’est bien d’avoir mis fin aux « Kanté facts » . En effet, malgré cette cascade d’hyperboles, le chouchou du Mondial 2018 n’a depuis plus été aperçu au niveau qui était le sien pendant la campagne russe. Comme si la magie s’était évaporée un soir de finale contre la Croatie à cause d’une vilaine gastro. Pourtant, samedi en Suède , NG a refait surface avec tout l’abattage qu’on lui connaissait, comme si ce cycle négatif pouvait être enfin bouclé ce mardi contre la Croatie, justement.Meilleur Français à la récupération avec ses treize ballons grattés, dont cinq interceptions et huit duels gagnés (sur quatorze), joueur ayant touché le plus de ballons (88), ledes Bleus a retrouvé de son lustre d'antan sur la pelouse de Solna. Au point de rappeler à son sélectionneur de quel bois il est fait. «, évaluait Didier Deschamps.» Alors qu'il avait manqué cinq rencontres sur les neuf qu'ont disputées les Bleus depuis juin 2019, auquel il faut en ajouter trois lors desquelles il est resté cloué au banc, ce n’est pourtant pas son fauteuil habituel qui lui avait été réservé pour son retour. À la place de Paul Pogba, c’est Adrien Rabiot qui l’accompagnait, joueur avec qui il n’avait plus évolué depuis mars 2018 et un amical en Russie. Et à la place de l’immuable 4-2-3-1, c’est dans une organisation en 3-4-1-2 inédite pour lui en sélection qu’il a été parachuté. Des changements qui visiblement ne l’ont pas perturbé.Cette capacité d’adaptation peut étonner, au regard des mois de stress que le Parisien a traversé. Depuis mai 2019, N’Golo Kanté a enchaîné sept blessures, lui faisant rater l’équivalent de 4 mois et demi de compétition, seize matchs de Premier League, quatre de Ligue des champions. C’est simple : le marathonien n’avait pas aussi peu joué que depuis l’année 2012 et ses débuts en pro avec Boulogne-sur-Mer. Mais en plus de son corps, c’est aussi son image qui a été écornée. En novembre dernier, le joueur a attaqué son ancien conseiller pour «» , «» , «» et «» . Le genre d’affaire qui lui a brouillé l’esprit. «, expliquait-il à L’Équipe.» . Pour le garçon, fuyant minutieusement les projecteurs, cette exposition n'était pas dans les plans.À cela, il faut aussi ajouter une peur bleue du coronavirus, lui qui a eu des symptômes pendant le confinement et qui ne veut pas revivre le cauchemar de perdre un proche (il a perdu son frère il y a deux ans, suite à une crise cardiaque). L’international avait alors décidé de ne pas reprendre l’entraînement avec Chelsea, ne faisant son retour qu’en mai. Autant dire que les 12 derniers mois de N’Golo Kanté n’ont pas été une promenade de santé et le revoir retrouver le fil de sa progression, à 29 ans, n’a rien d’anodin pour les Bleus en vue du prochain Euro. Si Didier Deschamps n’a que l’embarras du choix pour composer sa défense, si la ligne d’attaque devrait toujours s’articuler autour du trio Griezmann-Giroud-Mbappé, le milieu reste encore une zone en chantier. Entre les états de forme fluctuants de Paul Pogba et de Corentin Tolisso, la poursuite du rêve américain de Blaise Matuidi, les limites des tontons Steven Nzonzi et Moussa Sissoko ou encore la jeunesse de Mattéo Guendouzi et Eduardo Camavinga, DD a besoin trop besoin de son NG pour avancer. Et ce Kanté aperçu en Suède ne peut que le régaler.