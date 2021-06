Kanté : « C’est un peu précoce de parler de Ballon d'or »

117

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Souvent dans la vitesse et l'anticipation, N'Golo Kanté sait aussi temporiser.Encore plus exposé aux louanges depuis sa victoire et son match XXL en finale de Ligue des champions, le Français a évoqué ce dimanche l'effervescence autour de lui et notamment le Ballon d'or, auquel il pourrait éventuellement prétendre en fin de saison (Le Ballon d'or,)Quant à son statut de joueur le plus gentil, le milieu calme le jeu :L'ancien Caennais a également été questionné sur le rôle qu'allait lui confier Didier Deschamps lors de l'Euro et le positionnement où il se sentait le mieux :Ne t'inquiète pas N'Golo : il y aura toujours du monde pour ça