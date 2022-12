Mustapha Hadji : « On a un peu le droit de s’enflammer, non ? »

Mardi soir, Mustapha Hadji (51 ans, 64 sélections, 12 buts) a vécu depuis Marrakech la qualification du Maroc pour les quarts de finale de la Coupe du Monde face à l'Espagne (0-0, 3-0 aux tab). L’ancien milieu de terrain de Nancy, du Sporting Lisbonne, de Coventry et du Fola Esch croit fermement aux chances des Lions de l’Atlas d’étirer leur séjour au Qatar, même s’il reconnaît la qualité du Portugal.

« Il faut respecter le Portugal, mais ne pas en avoir peur. Ce ne sont pas des extraterrestres. Un extraterrestre, dans ce Mondial, je n’en vois qu’un, c’est Kylian Mbappé ! »

Propos recueillis par Alexis Billebault

J’étais chez moi, avec ma petite famille, à Marrakech. J’étais revenu un peu plus tôt au Maroc pour assister à ce match. J’ai ressenti une immense joie, un vrai bonheur après le tir au but d’Hakimi. Une immense fierté ! En étant au Maroc, j’ai vécu l’incroyable ferveur du peuple pour la sélection nationale. Depuis le début de la Coupe du monde, on sent qu’il y a beaucoup de passion, beaucoup d’intérêt, mais plus les matches passent, plus c’est impressionnant. Par exemple, mardi, je suis allé chercher mon fils à l’école à 15 heures, car à 16 heures, horaire du coup d’envoi, presque tout le monde est devant la télé. Presque tout s’arrête quand les Lions de l’Atlas jouent. Même les gens qui ne s’intéressent pas forcément au football suivent le parcours de la sélection.Oui, et on a même vu Sa Majesté le Roi descendre dans la rue, presque sans sécurité autour de lui, pour partager avec les Marocains ce moment de joie. Je pense qu’il n’y a qu’au Maroc où on peut voir ça ! Le Maroc est un vrai pays de football, mais ce qui me fait plaisir, c’est que les succès des Lions de l’Atlas sont aussi fêtés ailleurs en Afrique et dans les pays arabes.Oui. Le mental de cette équipe est assez extraordinaire. Elle ne lâche rien, sait se montrer solidaire, même quand elle est dominée et mise sous pression. Une équipe qui n’a encaissé qu’un seul but en quatre matches, après avoir affronté la Croatie (0-0), la Belgique (2-0) et l’Espagne, cela veut dire que ses résultats ne sont pas un hasard. Pour moi, cette qualification face à la Roja n’est pas un exploit, vu ce que le Maroc avait montré auparavant, notamment contre les Belges. Mais c’est une vraie belle performance, car l’Espagne était un des favoris de cette Coupe du monde.Je me souviens qu’après le tirage au sort, les gens n’étaient pas vraiment optimistes. Il est vrai qu’avec la Croatie et la Belgique comme adversaires, les Lions n’étaient pas favoris. Et pourtant, ils ont non seulement réussi à se qualifier, mais en terminant à la première place du groupe. Et cette qualification pour le second tour était méritée, car les Marocains ont montré beaucoup de bonnes choses depuis le début du tournoi. Oui, c’est une équipe qui défend très bien, et Walid Regragui a très bien compris que rien ne serait possible sans cela. Mais comme il est très intelligent, il a aussi compris qu’il fallait laisser à nos joueurs, qui ont de grandes qualités techniques, la possibilité de s’exprimer. Le Maroc défend très bien, mais quand il a le ballon, c’est pas mal aussi, non ? On a des joueurs comme Ziyech, comme Boufal, qui sont techniquement forts. Pour moi, c’est une équipe complète, bien organisée. Lors du match face à l’Espagne, on a eu les meilleures occasions, même si, à la fin de la prolongation, Sarabia a trouvé le poteau de Bounou...Elle est très importante. Avec son staff, il fait un super boulot. Il a apporté sa touche personnelle. Contrairement à l’ancien sélectionneur (Vahid Halilhodzic), il est beaucoup plus souple dans ses relations avec les joueurs, beaucoup plus proche aussi, même s’il est dur quand c’est nécessaire. Il a été international marocain, il est jeune (46 ans) et n’est pas là pour diviser pour mieux régner. La fédération marocaine a eu raison de changer de sélectionneur. Je pense que sans cela, le Maroc ne serait pas en quart de finale de la Coupe du monde. J’en suis persuadé. La vie ne triche jamais ! Regragui a rappelé Hakim Ziyech, car le Maroc ne peut pas se passer d’un joueur de ce niveau. Mazraoui aussi est là, et on voit qu’ils sont heureux. Il y a un vrai travail d’équipe entre le staff et les joueurs, qui bénéficient aussi de tous les moyens mis à disposition par la fédération.Comme l’Espagne, c’est une équipe qui aime avoir le ballon, mais elle a un jeu plus direct, elle se projette beaucoup plus vite. Elle a des joueurs de qualité à tous les postes. Offensivement, c’est assez impressionnant, même quand Ronaldo n’est pas titulaire. Elle passe beaucoup par les côtés, ça va vite, bref, c’est du très haut niveau, mais je crois que la force du Maroc, c’est de ne pas trop se préoccuper de son adversaire. Bien sûr, Regragui va étudier le jeu portugais, mais il s’attache surtout aux qualités de son équipe. Il faut respecter le Portugal, mais ne pas en avoir peur. Ce ne sont pas des extraterrestres. Un extraterrestre, dans ce Mondial, je n’en vois qu’un, c’est Kylian Mbappé ! Le Maroc aura ses chances. J’espère juste que les blessures de Nayef Aguerd et Romain Saïss ne sont pas graves, et que ces deux joueurs essentiels seront là samedi. Pareil pour Noussaïr Mazraoui, qui semblait avoir été touché contre l’Espagne. La récupération sera importante, ce match va aussi se jouer au niveau de la fraîcheur physique, du mental.Mais on a le droit de s’enflammer, non ? D’être optimiste, de penser à une éventuelle demi-finale face à la France, qui est pour moi le favori de cette Coupe du monde avec le Brésil. Il faut prendre les choses une par une. Le Portugal, comme l'Espagne, c’est un style de jeu qui nous correspond mieux. On a plus de mal contre des équipes qui misent pas mal sur le physique, comme l’Allemagne, l’Espagne. Pensons au Portugal, et on verra. Mais une chose est certaine, le Maroc a déjà réussi sa Coupe du Monde !